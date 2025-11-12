Ford assure que ’ce n’est pas que du marketing’ avec Red Bull avec les règles F1 de 2026

Red Bull et Ford dévoileront donc officiellement leur partenariat en Formule 1 pour 2026 le 15 janvier au siège mondial de Ford à Detroit, dans le Michigan, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère hybride pour l’équipe de pointe et sa filiale Racing Bulls, comme nous vous le rapportions hier soir.

Cet événement marquera les débuts du moteur Red Bull Ford Powertrains, qui équipera les deux équipes à partir de 2026, conformément à la réglementation de la F1 sur les moteurs de nouvelle génération, qui prévoit 50 % d’énergie électrique et un carburant entièrement durable.

En marge de cette annonce de l’évènement de la mi-janvier, Mark Rushbrook, directeur de Ford Performance, a déclaré que ce partenariat était un engagement profond et à long terme.

"Nous avons signé un accord de huit ans avec Red Bull, jusqu’à la fin de 2030."

"Nous développons actuellement le groupe motopropulseur ensemble et l’utiliserons au moins de 2026 à 2030."

"Nous avons examiné toutes les options pendant deux ans, et un partenariat comme celui-ci avec Red Bull est plus logique que de s’engager avec notre propre équipe. Nous aurons un échange technique complet avec Red Bull Powertrains. La technologie 2026, avec une composante électrique plus importante et un carburant durable, a vraiment retenu notre attention."

"La course automobile doit avoir un sens technique pour nous, et pas seulement marketing. Avec ces nouvelles règles, c’est enfin le cas."

Rushbrook a également rassuré les fans en affirmant que le retour de Ford en Formule 1 ne se ferait pas au détriment de ses autres programmes de course.

"Si le monde continue de fonctionner comme il le fait actuellement, nous continuerons d’être représentés dans les séries comme la NASCAR ou le GT3, en plus de notre arrivée en Hypercar en Endurance."

L’événement de janvier sera également l’occasion de dévoiler les vraies livrées 2026 des deux équipes appartenant à Red Bull, une décision liée au calendrier des premiers essais de pré-saison à Barcelone (du 26 au 30 janvier).

En effet le règlement de la F1 exige dorénavant que les équipes utilisent leurs livrées officielles lors des essais, ce qui signifie que Red Bull doit les dévoiler avant Barcelone pour éviter d’utiliser des voitures camouflées ou non peintes.

Laurent Mekies, le directeur de Red Bull Racing, admet qu’avoir la pression d’une association avec une grande marque comme Ford est stimulante.

"Au premier abord, symboliquement, c’est énorme, car il n’y a pas de défi plus fou que celui relevé par Oracle Red Bull Racing avec Ford, qui a décidé de fabriquer son propre moteur. Il n’y a rien d’aussi fou que cela dans l’histoire récente de la Formule 1. C’est typique de Red Bull de faire des choses aussi folles."

"Rien que d’entendre le bruit du moteur qui tourne chez nous, c’est déjà fou, sans parler de savoir si ça va être rapide ou non. Donc oui, le bruit est là. Il est sur le banc d’essai depuis un certain temps déjà, et il ne reste que quelques mois, donc nous sommes en fait dans une période de stress intense pour nous assurer que nous pouvons en fabriquer un et en mettre un sur le circuit à temps."