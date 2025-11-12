Les Italiens s’enflamment après les critiques d’Elkann sur Leclerc et Hamilton

La réprimande publique extraordinaire du président de Ferrari, John Elkann, à l’encontre de ses pilotes de Formule 1 continue de faire la une des journaux en Italie, divisant l’opinion dans les principaux journaux sportifs du pays.

Suite à ses commentaires à Milan selon lesquels les pilotes de Ferrari devraient "parler moins" et "ne pas penser à eux-mêmes, mais à Ferrari", beaucoup dans le paddock pensent que la colère d’Elkann visait principalement Lewis Hamilton.

Dans le Corriere della Sera, Daniele Sparisci a écrit que la colère du président "s’adressait spécifiquement à Lewis."

"Certaines remarques de Charles ont pu être irritantes," a-t-il noté, "mais le message était destiné à Hamilton. La lune de miel est terminée. Elkann est déçu par ses performances et par une certaine attitude."

"Hamilton, qui n’est jamais monté sur le podium, critique souvent, qu’il s’agisse de dossiers internes ou de sanctions de la FIA. Au Brésil, il a qualifié les commissaires de ’plaisanterie’ et a été pénalisé de cinq secondes pour une collision avec Colapinto. C’est le genre de scandales que Ferrari évite soigneusement."

Cependant, Carlo Vanzini, de Sky Italia, a appelé au calme, affirmant que toute l’équipe, y compris la direction, devait désormais rester silencieuse et se recentrer

"Les résultats embarrassants de Ferrari, tant par rapport à ses rivaux qu’entre ses propres pilotes, devraient faire comprendre à tout le monde à Maranello que la meilleure chose à faire est peut-être de rester silencieux pendant un certain temps," a-t-il déclaré.

"Rassemblez vos idées, réglez les problèmes et offrez enfin aux fans une voiture digne de leur amour."

Pendant ce temps, Luigi Perna, dans La Gazzetta dello Sport, a déplacé l’attention des pilotes vers les échecs plus généraux de l’équipe.

"C’est la seule équipe de pointe à n’avoir remporté aucune course cette saison," a écrit Perna. "En fait, leur dernière victoire remonte au Grand Prix du Mexique 2024 avec Carlos Sainz, le pilote que la direction a licencié pour faire place à Hamilton."

"Ferrari n’a plus remporté de victoire depuis 25 courses, ce qui représente la sixième pire série de défaites de son histoire."

Alors que les rumeurs selon lesquelles Elkann ne serait toujours pas convaincu par le directeur de l’écurie, Frédéric Vasseur, refont surface, le président a confirmé au Corriere dello Sport qu’il continuait de le soutenir, du moins pour l’instant.

"Il est entièrement concentré sur son travail : faire en sorte que l’équipe revienne au sommet," a précisé Elkann.

Il a de nouveau établi une comparaison qu’il juge "pertinente" avec le succès de Ferrari en endurance.

"Nous sommes extrêmement heureux de cette grande victoire au championnat WEC, qui est survenue au cours d’une année difficile et qui a été rendue possible grâce à l’unité."