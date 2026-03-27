Fiabilité désastreuse, retenue d’informations : Stella en veut-il à Mercedes F1 ?

McLaren F1 a vécu un dimanche de course catastrophique en Chine, ou plutôt, ne l’a pas vécu : puisque les deux monoplaces, celles de Lando Norris et d’Oscar Piastri, n’ont pas pu prendre le départ. Une déroute rarissime en termes de fiabilité.

McLaren n’a évidemment plus le droit à l’erreur pour ce week-end à Suzuka. D’où la question que tout le monde se pose : la source des deux abandons a-t-elle été bien comprise ? Le directeur d’écurie, Andrea Stella, est-il bien certain qu’au moins une McLaren F1 pourra prendre le départ ce dimanche au Japon ?

« Oui, la Chine a indéniablement été un événement difficile et frustrant pour nous. Deux voitures incapables de prendre part à un Grand Prix, c’est une situation assez exceptionnelle. »

« Nous comprenons la source du problème. Dans les deux cas, c’était lié à la partie électrique de l’unité de puissance. Nous avons eu des pannes sur la batterie, mais des pannes différentes, à peu près au même moment du week-end, et en ce sens, c’est assez exceptionnel. »

« Nous avons travaillé en collaboration avec HPP [Mercedes] pour enquêter sur le problème. Je pense que le problème est maintenant compris. Ce n’est pas le même, comme je l’ai dit, sur les deux batteries. »

Mauvaise nouvelle pour Lando Norris : Andrea Stella confirme qu’une batterie sur les deux autorisées durant la saison, est déjà à jeter à la poubelle.

« Du côté d’Oscar, nous étions en mesure de réutiliser la même batterie car nous pouvions effectuer quelques réparations, tandis que du côté de Lando, nous avons dû passer à un nouveau pack de batteries. »

Andrea Stella est donc certain à 100 % que McLaren F1 ne connaîtra plus de problème de fiabilité de ce genre ?

« Oui. Nous avons confiance à 100 % dans le fait que Mercedes HPP a mis en place des mesures correctives. Je pense que nous sommes exposés en tant qu’équipe, tout comme toutes les autres équipes peuvent l’être. Il n’y a pas de dépendance liée à l’équipe dans le type de problème que nous avons eu sur la partie électrique de l’unité de puissance. »

Selon Stella, ce double abandon aura au moins prouvé la résilience morale de l’équipe.

« La façon dont l’équipe a réagi à la frustration de ne voir aucune McLaren prendre part au Grand Prix avec ses deux voitures a été, une fois de plus, une façon de témoigner de la force de la culture que nous avons dans l’équipe. »

« C’est le résultat d’un investissement sur nos collaborateurs, sur notre culture, qui se poursuit depuis trois ans. Nous avons dit l’année dernière que le championnat a été remporté lorsque nous avons résisté à l’adversité, le Qatar que vous avez mentionné également, le Qatar, Vegas, et d’une certaine manière, nous avons un peu la même conviction cette année. »

« En tout cas, McLaren, du moins depuis que je suis directeur d’équipe en ce moment, est dans sa version la plus forte en tant qu’équipe. Nous n’avons jamais eu ce niveau de capacités et d’infrastructures, nous n’avons jamais eu auparavant, même lorsque nous remportions des championnats, ce niveau d’expertise et de talent dans l’équipe. »

« Je n’ai jamais vu, comme je l’ai dit auparavant, Lando et Oscar travailler aussi bien ensemble, et je peux voir que le schéma qui nous a conduits au cours des trois dernières années à simplement initier une telle trajectoire ascendante, je peux voir que ce schéma est en train de se former. »

« Je pense donc qu’il y a toutes les raisons d’être très encouragés en regardant vers l’avenir et, comme je l’ai dit tout à l’heure, j’espère que nous commencerons à voir des améliorations dès les prochaines épreuves. »

Toujours une bonne relation avec Mercedes F1 ?

Après ce double abandon, après aussi les accusations du début de saison, quand McLaren estimait que Mercedes ne partageait pas toutes ses informations sur l’exploitation du V6 allemand, la confiance n’est-elle pas, tout de même, un peu entamée avec le motoriste ?

« HPP a des standards très élevés. Lorsqu’ils ont des informations à traiter suite à une panne, il est certain qu’ils vont agir et mettre en place tous les enseignements, adaptations et actions nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise. »

« Nous avons donc vraiment hâte de vivre ici, je dirais, un week-end normal, comme nous n’en avons pas eu l’occasion en Chine et, dans une certaine mesure, même pas en Australie avec le tête-à-queue d’Oscar lors des tours de mise en grille. Nous sommes impatients en tant qu’équipe et, par-dessus tout, nous sommes impatients pour Oscar, qui n’a pas pu boucler un seul tour en course cette saison. Nous voulons vraiment inverser cette tendance et être présents. »

En début d’année, Stella avait donc publiquement critiqué le partage d’informations de Mercedes F1, sous-entendant que le motoriste n’avait pas diffusé toutes les informations pour mieux exploiter l’unité de puissance… Mais Stella a tenu à calmer le jeu.

« En ce qui concerne l’exploitation de l’unité de puissance, je dirais que la principale limitation en tant qu’équipe cliente a été le calendrier. Ça a été un programme mené tambour battant, comme ça l’a été pour toutes les équipes, pour tous les concurrents. »

« Pour nous, très certainement, la livraison de la MCL40 a été repoussée jusqu’à la dernière minute. Il s’est passé la même chose pour les motoristes. Il est donc relativement normal que dans ces conditions, en tant que client, vous ayez tendance à être un peu en retrait, et nous apprenons à utiliser l’unité de puissance en collaboration avec nos ingénieurs HPP. Ils apprennent avec nous. »

« Ce n’est pas comme si des informations étaient retenues. Le partage est maximal. Nous travaillons très bien avec HPP et avec nos ingénieurs. Nous avons été champions du monde, avec Mercedes F1, la relation est donc excellente. Il s’agit plutôt de rattraper le retard sur le calendrier. »

« Nous restons donc assez optimistes quant au fait que, comme je l’ai dit tout à l’heure, nous ne sommes désormais pas loin de l’exploitation maximale du point de vue de l’unité de puissance. »

McLaren F1 devant Ferrari ce week-end ?

Voici pour la fiabilité. Et sur le plan de la performance, de bonnes nouvelles sont aussi arrivées de Suzuka.

C’est en effet Oscar Piastri qui a signé le meilleur temps des EL2. Juste avant les EL2, Andrea Stella était d’ailleurs plus confiant sur le potentiel de la MCL40.

« Je pense que la MCL40 est une plateforme à très fort potentiel. Pour le moment, notre voiture, quand on la compare à Ferrari et Mercedes, souffre d’un léger déficit d’adhérence. Donc, Ferrari et Mercedes sont plus rapides que nous dans les virages. »

Où gisent les gisements de performance pour McLaren F1 ? Sur l’exploitation de l’unité de puissance tout d’abord, mais aussi bien sûr sur le châssis, poursuit Stella.

« Comparé à Mercedes GP, nous constatons que nous sous-exploitons probablement un peu l’unité de puissance. C’était mieux en Chine qu’en Australie. Nous sommes sur une courbe d’apprentissage abrupte lorsqu’il s’agit de tirer le meilleur parti de l’unité de puissance, ce qui est positif, et nous travaillons très bien avec HPP pour nous assurer de maîtriser tout le potentiel, d’extraire tout le potentiel disponible dans l’unité de puissance. »

« Mais pour en revenir au châssis, nous comprenons exactement ce qu’il faut faire pour mettre en place les actions visant à l’améliorer davantage. En fait, il s’agit simplement d’apporter des évolutions qui augmenteront l’efficacité aérodynamique. Cela se produira lors des deux prochaines épreuves, et ensuite, nous devrions voir une trajectoire positive et nous sommes convaincus que McLaren sera en mesure de se battre pour des podiums et des victoires à la régulière cette saison. »

« Si l’on regarde les meilleurs secteurs, Ferrari semble toujours être un peu plus rapide que McLaren, et je pense que Mercedes, une fois qu’il s’agira d’enchaîner les tours rapides, aura une longueur d’avance sur tout le monde. »

« On a connu les Essais libres 1 les plus fluides en termes d’exploitation de l’unité de puissance, ce qui est le résultat de l’amélioration de notre apprentissage séance après séance en travaillant avec HPP. »

« Je pense donc que l’écart est maintenant assez faible par rapport à ce qui est disponible dans l’unité de puissance, et il deviendra de plus en plus petit course après course. »

« Pour nous, la chose principale sur laquelle nous devons nous concentrer, je dois dire, en plus de l’unité de puissance, et surtout, c’est d’obtenir davantage du châssis. Nous constatons encore ici à Suzuka, par exemple dans le secteur 1, dans la portion à haute vitesse, que nous perdons trop de temps par rapport à Ferrari et Mercedes. »

« Les domaines que nous voulons améliorer sont donc très clairs, et comme je l’ai dit tout à l’heure, nous devrions déjà avoir quelques évolutions à venir lors des deux prochaines courses. »

La pause d’un mois, forcée après l’annulation des Grands Prix à Bahreïn et en Arabie saoudite, permettra donc à McLaren F1 de rattraper le temps perdu sur Mercedes.

« Oui, tout d’abord permettez-moi de dire que nous avons du temps libre pour les mauvaises raisons. Mais cela dit, effectivement, parce que ça a été un tel programme, un programme si intense, assez bousculé d’un point de vue du calendrier, cette pause est en fait la bienvenue. »

« Cela nous donne la possibilité de fabriquer les pièces que nous voulons apporter sur la piste pour faire évoluer notre voiture, la rendre plus rapide, en particulier lorsqu’il s’agit de performances aérodynamiques. »

« Cela nous donne un peu plus de temps pour travailler avec HPP, par exemple, pour finaliser tous les outils nécessaires à l’exploitation de l’unité de puissance, comme nous en avons discuté précédemment. »

« Fait important, cela donne aussi au personnel le temps de souffler un peu parce que ça a été l’un des hivers les plus intenses dont je me souvienne dans ma carrière en Formule 1. C’est indéniable, une fois que nous avons commencé à aller sur la piste, et les essais hivernaux en eux-mêmes ont été très intenses, très chargés. »

« Je trouve donc qu’il est bon que dans ce qui s’annonce comme une autre longue saison, nous ayons le temps de souffler et nous ayons le temps de rattraper notre retard d’un point de vue opérationnel et technique afin de pouvoir être, en tant qu’équipe, et en parlant spécifiquement de McLaren, en mesure de nous battre pour des positions plus importantes une fois que nous reprendrons la course, à partir de Miami. »