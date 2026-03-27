Rovanperä soutenu par son entourage face aux spéculations

Le retrait soudain de Kalle Rovanperä de son programme en monoplace continue de faire réagir, mais son entourage monte au créneau pour mettre fin aux spéculations. Son ami proche et coéquipier en rallye Takamoto Katsuta a ainsi fermement démenti les rumeurs entourant cette décision.

Ce week-end, le Finlandais de 25 ans a confirmé qu’il mettait un terme à son projet en Super Formula, étape clé dans sa transition vers la Formule 1, en raison d’un problème médical en aggravation. Selon les informations disponibles, il s’agirait toujours de son syndrome de vertiges lié à une affection de l’oreille interne.

Malgré cette explication, certaines rumeurs ont évoqué des raisons sportives, voire des difficultés physiques à s’adapter aux exigences de la monoplace. Une version catégoriquement rejetée par Katsuta.

"Avec ce genre d’histoire, toutes sortes de spéculations apparaissent, mais ce n’est pas pour des raisons comme un corps inadapté à la monoplace ou un manque de force musculaire," a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. "Comme Kalle l’a expliqué lui-même, il s’agit d’une maladie chronique qu’il traîne depuis longtemps et qui s’est malheureusement aggravée à ce moment précis."

Pilote pour Toyota Gazoo Racing en Championnat du monde des rallyes, Katsuta insiste sur la frustration ressentie par son coéquipier : "Il doit être le plus frustré de tous. Et moi, qui ai été le plus proche pour observer ce défi, je ressens exactement la même chose."

Katsuta a également tenu à souligner l’implication totale de Rovanperä dans son projet de reconversion vers les circuits.

"Bien sûr, il n’a jamais pris cela à la légère. Il a décidé de relever le défi du circuit avec un immense respect, tout en sacrifiant énormément de choses," explique-t-il.

Face aux doutes exprimés sur son niveau en monoplace, le Japonais se montre tout aussi catégorique : "Si vous aviez vu ses performances lors du test en F2 ou sur simulateur, vous seriez impressionnés."

"Franchement, je déteste toutes ces spéculations et ces rumeurs."

Les deux hommes entretiennent une relation étroite, forgée au fil des années chez Toyota et prolongée en dehors des rallyes, notamment par leur proximité géographique à Monaco.

Malgré ce coup d’arrêt, Katsuta se veut confiant quant à l’avenir de son ami : "Je suis convaincu que Kalle va bien récupérer et revenir plus fort. Pour l’instant, je veux simplement qu’il se rétablisse autant que possible."

Un message de soutien clair, alors que la trajectoire vers la Formule 1 du double champion du monde des rallyes se retrouve temporairement interrompue, dans un contexte où la priorité reste désormais sa santé.