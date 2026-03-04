Feu vert nocturne exceptionnel pour les équipes de F1 à Melbourne

La Fédération Internationale de l’Automobile a décidé d’assouplir exceptionnellement son dispositif réglementaire à l’approche du Grand Prix d’Australie, manche d’ouverture de la saison de Formule 1. En raison des perturbations de voyage liées au conflit au Moyen-Orient, l’instance dirigeante a annoncé la suppression du couvre-feu habituellement imposé aux équipes avant le début du week-end de course.

Les équipes ont en effet dû composer avec des changements de dernière minute pour acheminer leur personnel et leur fret jusqu’à Melbourne, après la fermeture de certaines routes aériennes classiques. Une situation qui a compliqué la préparation du week-end et empêché une montée en puissance fluide à l’approche des premiers essais libres.

Plusieurs membres d’écuries ont ainsi accusé des retards d’un ou plusieurs jours, le temps de trouver des vols alternatifs. De quoi placer certaines équipes en difficulté pour préparer leurs monoplaces avant le coup d’envoi de l’action en piste, prévu vendredi.

À l’issue de discussions entre les équipes et la FIA, il a été décidé que les restrictions habituelles encadrant le travail du personnel sur les voitures ne seraient pas appliquées. Dans une note transmise aux équipes ce mercredi matin, la FIA a confirmé que, "à la suite de discussions entre les commissaires, le couvre-feu habituel ne serait pas imposé".

L’instance précise que cette décision est prise "en raison d’un cas de force majeure et plus spécifiquement des perturbations persistantes des voyages et du fret rencontrées dans la préparation du Grand Prix d’Australie".

Concrètement, cette dérogation concerne les deux premières périodes de restriction prévues avant la première séance d’essais libres. La première débute 42 heures avant les EL1 et s’achève 29 heures avant, tandis que la seconde commence 18 heures avant les EL1 pour se terminer quatre heures avant le début de la séance. Habituellement, durant ces créneaux, les personnels opérationnels ne sont pas autorisés à travailler à l’intérieur du circuit.

Grâce à cet assouplissement, les équipes pourront donc travailler de nuit mercredi et jeudi si nécessaire, afin de s’assurer que les voitures soient prêtes à prendre la piste dès vendredi matin.

La vitesse dans la voie des stands inchangée

Par ailleurs, la FIA a tenu à clarifier un autre point qui faisait l’objet d’interrogations dans le paddock. Contrairement à l’annonce faite par le responsable des opérations du Grand Prix d’Australie lui-même hier soir, la vitesse maximale autorisée dans la voie des stands à Melbourne ne sera finalement pas réduite ce week-end.

Tom Mottram faisait état d’une réduction à 60 km/h, liée à l’arrivée d’une 11e équipe avec Cadillac et à une voie des stands encore trop étroite pour envisager de garder les 80 km/h. Une hypothèse qui avait conduit certaines équipes à interroger la direction de course, tant une telle mesure aurait eu un impact stratégique non négligeable.

La FIA a finalement confirmé que la limite resterait fixée à 80 km/h pour ce Grand Prix d’Australie.

Vous pouvez retrouver en cliquant ici les premières photos de l’installation du paddock à Melbourne dans notre galerie.