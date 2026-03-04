Dunne rejoint l’Alpine Academy pour la saison 2026 de Formule 2

C’était un secret de Polichinelle mais Alpine F1 a enfin confirmé la signature d’Alex Dunne au sein de l’Alpine Academy avant que l’Irlandais ne dispute sa deuxième campagne en Formule 2 avec Rodin Motorsport.

Âgé de vingt ans et originaire de Clonbullogue (Irlande), Alex Dunne intègre l’Alpine Academy, le programme de l’équipe visant à accompagner les jeunes talents vers le plus haut niveau du sport automobile professionnel.

Alex Dunne arborera une livrée Alpine sur sa Formule 2 engagée par Rodin Motorsport. Le coup d’envoi de la saison aura lieu ce week-end, en lever de rideau du Grand Prix d’Australie de Formule 1.

L’Irlandais a commencé sa carrière en karting dans son pays natal avant de se faire remarquer sur la scène européenne et mondiale en remportant la WSK Champions Cup dans la catégorie OK-J en 2019. Passé en monoplace, il s’impose à onze reprises pour devenir Champion de Grande-Bretagne de Formule 4 en 2022. La même année, il se classe deuxième du Championnat d’Italie de Formule 4. La saison suivante, il termine vice-champion en GB3, puis fait ses débuts en Championnat FIA de Formule 3 en 2024. Il poursuit son ascension en Championnat FIA de Formule 2, où il se distingue en finissant cinquième avec deux victoires, deux pole positions et huit podiums. Au cours de la saison 2025, il découvre également la Formule 1 en participant à deux séances d’Essais Libres 1 avec McLaren, l’écurie championne du monde en titre.

Alex Dunne se dit "très heureux de rejoindre l’Alpine Academy et de franchir une nouvelle étape dans ma carrière. Je suis extrêmement reconnaissant envers l’équipe, qui m’accorde sa confiance pour représenter ses couleurs et la marque sur la scène internationale en Championnat FIA de Formule 2."

"Cette catégorie s’est imposée comme le cadre idéal pour permettre aux jeunes pilotes de progresser vers le professionnalisme. Après avoir été compétitif en 2025, l’objectif cette année est naturellement de me battre pour le titre. L’année dernière a été une expérience formidable à bien des égards. J’ai beaucoup appris, j’ai beaucoup progressé et j’ai aussi dû relever des défis, mais tout cela m’a permis de devenir un meilleur pilote et une meilleure personne. Je donnerai tout pour Alpine en tant que pilote de l’Alpine Academy. Ce serait formidable de récompenser la confiance de l’équipe par des victoires et des podiums, et je suis impatient de travailler avec tout le monde dans ce nouveau chapitre de ma carrière."

"Nous sommes ravis d’accueillir Alex en tant que membre de notre Alpine Academy," ajoute Flavio Briatore.

"Ses performances en Championnat de Formule 2 et ses séances d’Essais Libres en Formule 1 l’an dernier ont été impressionnantes. Il s’agit clairement d’un jeune pilote très talentueux, doté d’une pointe de vitesse remarquable. Nous disposons d’un vivier de pilotes talentueux en Formule 2 avec Gabriele Mini et Kush Maini. Nous avons hâte de les voir tous les trois à l’œuvre cette année en Championnat FIA de Formule 2, où l’objectif est clair : remporter le titre chez les pilotes."