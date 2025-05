Emilie-Romagne, EL2 : Piastri et Norris dominent, Gasly surprend en 3e place

C’est l’heure de la deuxième séance d’essais libres à Imola, où se déroule ce week-end le Grand Prix d’Emilie-Romagne. Après une première séance dominée par les pilotes McLaren, et durant laquelle les Williams se sont montrées rapides, les EL2 du septième GP de la saison vont permettre de préparer la suite du week-end.

Le circuit a piégé Gabriel Bortoleto, qui a envoyé sa Sauber dans le mur mais sans gravité, et les 20 pilotes se préparent maintenant à la deuxième séance du jour. Pour Franco Colapinto, qui est fraîchement arrivé chez Alpine, c’est l’occasion de progresser dans sa compréhension de l’A525.

Du côté de Red Bull, la première séance a été difficile, Max Verstappen se plaignant d’un mauvais comportement de sa RB21 évoluée. Chez Aston Martin, un gros travail de fond a été fait pour comprendre les différences entre les deux versions de la monoplace, Lance Stroll ayant reçu les nouveautés.

Ferrari est sous le coup d’une possible enquête des commissaires de course, pour un non-respect de procédure lors des EL1. L’équipe est en effet intervenue sur les pneus de Charles Leclerc entre deux runs durant lesquels le pilote utilisait le même train de gommes, pendant que ceux-ci étaient sur la voiture. Jo Bauer, le délégué technique de la FIA, a transmis l’affaire aux commissaires.

16h52 : Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari, a détaillé les raisons pour lesquelles la Scuderia continuera à faire évoluer sa voiture, mais précisé pourquoi elle ne ferait plus de recherches aérodynamiques sur celle-ci.

16h57 : Simone Resta, directeur du développement de Mercedes, a détaillé les raisons pour lesquelles l’équipe a apporté un nouvel aileron avant à Imola, tout en précisant que la directive de Barcelone sur la flexibilité n’est pas oubliée : "En développant un nouvel aileron avant, nous avons également gardé à l’esprit ce qui arrivera dans deux semaines, et nous essaierons donc d’être prêts d’ici là. Nous avons déjà pensé à cela. Nous l’apportons ici parce que nous pensons qu’il est meilleur que ce que nous avons déjà, alors maintenant nous devons le prouver sur la piste. Mais oui, nous essayons de l’introduire ici parce que nous pensons qu’elle est meilleure."

17h00 : Drapeau vert ! La séance est lancée, et les pilotes Alpine sont les premiers à sortir en piste avec leurs homologues de chez Haas, ainsi qu’Isack Hadjar, Fernando Alonso, Carlos Sainz et Charles Leclerc. D’autres suivent, et la piste va rapidement être très occupée.

17h03 : Gasly a pris le meilleur temps provisoire en 1’16"978, devant Bearman et Colapinto. Hadjar a fait mieux en 1’16"764.

17h05 : Alex Albon s’est placé deuxième et Lance Stroll troisième. Oscar Piastri prend le meilleur temps en 1’16"526, battu par Lando Norris en 1’16"074. Verstappen s’intercale entre les McLaren.

17h08 : Russell se place deuxième à trois dixièmes de Norris. Alonso a été gêné par Colapinto qui était en plein milieu de la trajectoire au premier virage. C’est déjà la deuxième fois aujourd’hui que l’Argentin fait cette erreur.

17h09 : Piastri revient en deuxième place à moins d’un dixième de son équipier, mais c’est Sainz qui prend la tête en 1’15"992 ! Colapinto remonte au septième rang, et Gasly fait mieux en quatrième position. Albon en termine avec son tour et prend la deuxième place à 0"067 de son équipier !

17h10 : Norris ne laisse pas longtemps les Williams en tête et reprend la première place en 1’15"952 ! Hadjar signe un premier secteur égal à celui de Norris mais ne fait pas mieux que le dixième temps.

17h12 : Entre temps, Leclerc est remonté cinquième.

17h19 : Russell reprend la tête avec les pneus tendres en 1’15"693. Il est le seul avec Alonso à avoir utilisé ces gommes pour le moment, mais l’Espagnol a étudié leur évolution sur les longs relais, certainement avec du carburant pour le début de course.

17h23 : Verstappen prend la deuxième place avec les gommes tendres.

17h24 : Oliver Bearman remonte à une très belle cinquième place, alors que tout le peloton a chaussé les gommes tendres ! Après ce run rapide, il y aura certainement des longs relais au menu.

17h25 : Isack Hadjar remonte en troisième position. Leclerc le devance et s’intercale 20 millièmes devant lui.

17h26 : Norris prend la tête de la séance en 1’15"318, et Piastri fait mieux dans le premier, puis dans le deuxième secteur. Gasly remonte deuxième ! Colapinto prend le dixième temps.

17h27 : Piastri se hisse juste devant son équipier en haut du classement avec un chrono de 1’15"293.

17h29 : Verstappen se plaint de rebonds sur l’arrière de sa monoplace dans deux virages, 11 et 12, qui composent l’enchaînement d’Acque Minerali.

17h31 : Leclerc se plaint aussi de sa voiture, mais plus précisément du freinage. Le Monégasque dit ne pas réussir à freiner en mode "warm up", et son ingénieur lui dit que l’équipe cherchera une solution pour la deuxième journée du week-end.

17h36 : Les affaires ne s’arrangent pas pour Leclerc : "Les gars, on doit travailler sur l’entrée des virages 5, 9 et 11. Je dirais que c’est critique".

17h41 : Le mix des pneumatiques est désormais très varié entre mediums et tendres, et les piltes travaillent désormais pour la course.

17h47 : Le trafic joue déjà un rôle important en ce début de week-end, avec de nombreux accrochages évités et des pilotes agacés par le manque de fluidité en piste. Nul doute que les qualifications vont être encore très piégeuses, avec un fort risque de rater un tour crucial !

17h50 : Verstappen se plaint maintenant du freinage au virage 2 du circuit : "Quelque chose continue à me toucher le pied".

17h52 : L’ensemble des pilotes sont désormais en pneus mediums. Les plus longs relais actuels sont à l’actif de Colapinto, avec 13 tours, et Russell, qui vient aussi de débuter son 13e tour consécutif.

17h53 : Hadjar est dans les graviers ! Le Français parvient à se rapprocher de la piste mais ses deux roues arrière sont dans le gravier, et il ne semble pas pouvoir faire mieux. Le drapeau rouge est déployé.

17h55 : La rediffusion montre que Hadjar a perdu le contrôle à la sortie de Tamburello et a fait deux tête-à-queue avant d’aller taper la barrière et de rebondir contre celle-ci. Compte tenu du coup de raquette subi et du déséquilibre causé par le vibreur, l’addition aurait pu être bien plus salée pour le Français.

17h56 : Les commissaires jouent contre la montre puisqu’il reste 4 minutes dans cette séance et qu’ils sont en train d’évacuer la VCARB 02.

17h57 : La séance va reprendre, ce qui va permettre aux pilotes de faire des essais de départ, dont ils ont déjà été privés par l’accident de Bortoleto en EL1.

18h00 : C’est la fin de cette première journée en piste pour les pilotes à Imola !

Piastri et Norris signent un nouveau doublé pour McLaren, cette fois en ordre inverse par rapport aux EL1. Gasly est troisième devant Russell, Verstappen et Leclerc. Hadjar est septième devant Tsunoda et les Williams d’Albon et Sainz, qui ont donné l’impression de cacher leurs performances en ne faisant pas de chrono rapide en pneus tendres.

Hamilton est 11e devant Bearman et Colapinto, puis Alonso. Lawson suit devant Bortoleto, Stroll et Antonelli, qui a travaillé sur les longs relais tout au long de la séance. Hülkenberg et Ocon complètent le classement.