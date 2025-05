Cadillac F1 a ’beaucoup de travail’ mais ’la livrée et les pilotes arrivent’

Cadillac F1 ne sous-estime pas le défi que représente une arrivée en Formule 1. C’est ce qu’assure Dan Towriss, le PDG de TWG Motorsports, qui comprend l’ampleur de la tâche à venir, mais pense aussi que le projet offrira aux fans de Formule 1 et de Cadillac l’envie de soutenir cette toute nouvelle structure.

"Je pense que c’est juste pour voir ce qu’une nouvelle équipe en Formule 1 peut faire" a déclaré Towriss. "Je pense que c’est le moment de mettre en valeur l’innovation et l’ingéniosité américaines dans la voiture, avec l’implication de GM. Quand on pense à ce qui se passe à Détroit, à ce qui va y être construit, à Indianapolis, à Charlotte ?"

"De ce point de vue, c’est une équipe que les fans peuvent vraiment soutenir. Toutes les personnes à qui j’ai parlé ont une histoire avec Cadillac, d’une manière ou d’une autre. Vous savez, leur grand-père, leur père, leur mère, leur voiture - il y a un attachement à la marque. Ils se disent ’je suis un fan de Formule 1, maintenant je suis un fan de Cadillac F1’."

"Nous ne voulons pas décevoir ces fans, c’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour dépasser les attentes et essayer d’être à la hauteur. Mais ne vous y trompez pas, la Formule 1 est très difficile. Nous en sommes conscients. Nous allons donc apporter tout ce que nous avons pour faire de notre mieux."

D’abord connue sous le nom Andretti, l’équipe a dû passer sous le pavillon de Cadillac pour franchir la plus grande des étapes, celle d’être acceptée en Formule 1 : "Il a été très difficile de franchir la ligne. Mais je pense que d’où nous sommes aujourd’hui, notre projet, nos efforts, l’équipe de Formule 1 Cadillac se porte mieux après avoir traversé cette épreuve."

"La Formule 1 ne devrait pas être facile. C’est le summum du sport automobile. Et croyez-moi, ils n’ont pas rendu les choses faciles. Il y a eu des moments où c’était frustrant. Vous faisiez le travail, vous arriviez à un endroit, et puis c’était comme ’et voilà une autre chose que vous devez faire’. Mais nous l’avons fait. Nous l’avons fait à fond. Nous avons été acceptés."

"Mais je dois dire que maintenant que nous y sommes, nous avons été très bien accueillis par la Formule 1. Le soutien de la FIA et l’accueil des autres équipes ont été fabuleux. Donc, comme nous aimons le dire, notre travail se poursuit à un rythme soutenu et nous nous préparons pour 2026."

Towriss comprend l’impatience des fans et des médias autour du projet et des informations, avec l’envie de voir la livrée et les pilotes, mais explique qu’il faut de la patience : "C’est incroyable d’y penser. Je pense que nous serons un peu plus occupés l’année prochaine et probablement un peu plus nerveux."

"Mais c’est vraiment la raison pour laquelle nous voulions sortir et faire le lancement du logo que nous avons fait, c’était vraiment pour préparer le terrain et commencer à montrer aux gens ce que sera Cadillac F1. Je pense que beaucoup de gens savent que Cadillac va arriver, mais qu’est-ce que cela signifie ? À quoi cela va ressembler ? Il y a eu beaucoup de travail pour cela."

"Il en va de même pour le lancement, qui a permis de présenter au monde entier l’aspect et les sensations de la voiture. Je pense que certaines personnes voulaient voir l’annonce d’un pilote, d’autres voulaient voir l’annonce d’une livrée, mais on s’est dit qu’on n’allait pas tout envoyer le même jour."

"Il y a beaucoup de choses à préparer entre aujourd’hui et Melbourne en 2026, et il y a donc encore beaucoup de choses à venir. Attendez, la livrée arrive, les pilotes vont arriver. Ne me mettez pas à l’heure, mais beaucoup de choses vont se passer là-bas."

"Mais c’était génial de montrer l’attitude, l’aspect et la sensation que l’on peut attendre de Cadillac Formula 1, et de voir tous les responsables de GM et de TWG Global, les fans, les influenceurs, les médias, c’était juste un grand événement. Nous étions très enthousiastes."