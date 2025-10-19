Ferrari s’aligne enfin sur la méthode Hamilton, les chronos lui donnent raison

Lewis Hamilton a révélé qu’un changement d’approche de Ferrari lors des qualifications du Grand Prix de Formule 1 des États-Unis avait permis aux deux voitures de terminer dans le top 5.

Hamilton a réalisé l’une de ses meilleures qualifications avec Ferrari, terminant à moins d’un dixième de seconde de son coéquipier Charles Leclerc, qui partira en troisième position.

Le Britannique avait ouvertement critiqué l’exécution de Ferrari qui lui avait coûté sa place sur la grille de départ à Singapour, où il avait déploré des problèmes de chauffe des pneus qui avaient compromis ses espoirs.

Mais contrairement à ce qui s’était passé sur le circuit de Marina Bay, Hamilton et Leclerc ont généralement été parmi les premiers à prendre la piste à chaque segment, en Q1, Q2 et Q3.

Même s’il pensait avoir le rythme nécessaire pour se hisser en première ligne, Hamilton était encouragé par le fait que Ferrari avait pris en compte ses critiques pour améliorer ses performances.

"J’avais clairement ce dixième de seconde en mieux dans mon tour. Mais ce que je retiens c’est que nous avons apporté quelques améliorations à nos processus."

"Avant cette séance de qualification, nous avons essayé quelque chose de différent et cela a vraiment très bien fonctionné. Je suis donc très fier de l’équipe pour son ouverture d’esprit et pour avoir apporté ces changements."

"En termes de réglages, j’ai eu beaucoup de survirage hier tout au long des qualifications Sprint, ce qui nous a vraiment compliqué la tâche."

"Dans cette séance, j’ai commencé avec un sous-virage important, donc j’ai essentiellement essayé de le corriger. J’ai ajouté environ huit crans dans l’aileron avant."

"Ce n’est qu’au dernier tour que j’ai eu l’aileron avant que je voulais, on en aurait eu besoin dès le premier tour pour que j’ai plus de confiance dans le train arrière."

Pressé de donner plus de détails sur les changements de processus qu’il a mentionnés, Hamilton a réitéré que l’exécution de Ferrari s’était améliorée par rapport aux événements précédents.

"C’est simplement la façon dont nous exécutons la séance. C’est la façon dont nous communiquons."

"C’est une approche calme. C’est le moment où nous sortons. C’est la température de nos pneus, toutes ces choses-là. Nous avons simplement mieux exécuté le tout."

Hamilton a également révélé qu’il avait pu mettre à profit les enseignements tirés de la course précédente pour adapter ses réglages et améliorer ses sensations avec la SF-25 avant les qualifications.

"J’ai vraiment appris où placer la voiture. Dans l’ensemble, je suis satisfait de mon week-end. Je pense que je n’ai pas été aussi performant en qualifications qu’en course."

"Comme je l’ai dit, j’ai eu un énorme sous-virage, j’ai trop bloqué les roues et cela a détruit les pneus."