Marko : Verstappen reprend le pouvoir, McLaren ne peut plus gagner facilement

Le retour de Max Verstappen dans la course au titre force McLaren à faire face à un dilemme interne grandissant : laisser Lando Norris et Oscar Piastri continuer à se battre librement, ou imposer des consignes d’équipe face à l’augmentation des enjeux.

La tension monte depuis un certain temps, culminant avec le double abandon chaotique de McLaren en course sprint à Austin, qui a laissé Red Bull et Verstappen en proie à une certaine faiblesse.

"Ils sont sous pression, bien sûr," a déclaré le Dr Helmut Marko, le consultant de Red Bull.

"Ils ne peuvent plus gagner facilement. Nous allons continuer à attaquer. Nous les rendons nerveux, et cela semble fonctionner."

Marko estime que l’équipe Red Bull Racing devait continuer à exploiter un avantage technique qui est en train de revenir du côté de la RB21, avec des évolutions qui ont porté leurs fruits.

"L’approche technique est différente : ils travaillent très bien ensemble. Ils demandent aux pilotes ce qu’ils veulent. Nous avons développé la voiture. Nous avons rencontré quelques problèmes que nous avons résolus et, au final, c’est Max qui tient ses promesses, on peut compter sur lui."

"Il a une très bonne compréhension technique, mais il nous dit surtout comment il aimerait la voiture, ce qui le met en confiance. Avant, sur certaines courses, la voiture fonctionnait très mal et il n’avait pas confiance. Maintenant, la voiture lui convient, cela lui donne confiance et, bien sûr, il réalise des chronos fantastiques."

"Nous devons continuer à gagner maintenant. Il reste encore quelques courses avec des premiers virages passionnants. Nous n’avons rien à perdre. On voit bien que Piastri commet des erreurs, tant mieux ! Voyons comment l’incident a entamé la confiance des McLaren."

Marko révèle qu’avec un écart de 55 points sur Piastri, Verstappen visait en interne "15 points à rattraper ici à Austin, et il semble que cela puisse fonctionner. En voilà déjà 8 après le Sprint, s’il gagne ce sera au moins 7 de mieux."

Marko affirme enfin que la motivation retrouvée de Verstappen a ajouté une nouvelle dimension dangereuse pour les pilotes McLaren.

"Quand nous n’étions pas compétitifs, Max a un peu perdu de son intérêt. Bien sûr il venait sur les Grands Prix pour faire les meilleurs résultats possibles, personne n’en doutait. Mais sans titre possible en vue... il était davantage intéressé par les courses de GT, et pour le maintenir de bonne humeur, je lui ai parlé du Nürburgring. Mais maintenant que la voiture fonctionne – et qu’il a retrouvé du succès – sa motivation lui a déjà fait gagner quelques dixièmes."

"Il prend du plaisir, il a retrouvé le sourire et c’est exactement ce dont il avait besoin. Il est trop tôt pour parler d’un retour au titre, mais ce week-end s’annonce prometteur."