Ferrari réfléchirait à ouvrir une base F1 en Angleterre

Ferrari envisagerait de ne plus exploiter son écurie de Formule 1 uniquement depuis l’Italie.

Selon des informations entendues à Montréal, Ferrari réfléchirait à établir une base au Royaume-Uni, en Angleterre, ce qu’elle avait déjà fait par le passé, sans grand succès, afin d’attirer des ingénieurs qui ne veulent toujours pas déménager en Italie.

La situation de Ferrari a suscité des spéculations dans les médias italiens sur l’avenir du directeur d’équipe Fred Vasseur avant le Grand Prix du Canada, des informations vivement critiquées par le Français.

Actuellement, Ferrari et Sauber (qui deviendra Audi à partir de F1 2026) sont les seules écuries de F1 à ne pas être présentes en Angleterre, via leur propre usine ou une base technique comme pour Racing Bulls ou Haas F1.

Cette nouvelle a fait réagir Nico Rosberg, qui a également entendu ces rumeurs.

"J’ai observé un peu le fonctionnement interne de Ferrari, et on constate que leur niveau d’excellence n’est pas comparable à celui des équipes britanniques, et surtout à celui d’une équipe comme Mercedes, dans de nombreux domaines, que ce soit du marketing ou d’autres," a déclaré le champion du monde 2016.

"On voit aussi que la culture d’entreprise, le fait qu’ils soient en Italie, rend les choses beaucoup plus difficiles."

"Par exemple, chez Mercedes, dès que Lewis avait un problème, il s’adressait à Toto, et Toto pouvait prendre la décision, prendre les choses immédiatement en main, et c’était fait."

"Alors que chez Ferrari, il y a tellement de décideurs différents, que même Lewis ne sait pas vraiment : ’D’accord, si je lui demande, s’il dit oui et qu’il le fait, et que l’autre se plaint après’. C’est un peu compliqué."

"J’ai entendu plusieurs idées circuler. Ferrari envisage d’ouvrir une base au Royaume-Uni, car c’est là que se trouve l’écosystème de la F1. J’ai donc entendu qu’ils envisageraient également de le faire."

Mais même si Ferrari optait pour cette solution, Rosberg se demande si cela ne risquait pas d’ouvrir un nouveau piège pour l’équipe.

"Le problème est alors de bien communique. Avoir une entité Ferrari au Royaume-Uni, c’est une chose, mais il faut encore qu’elle communique efficacement avec le siège, et il n’est peut-être pas possible d’obtenir une communication suffisamment efficace pour que cela soit pertinent."