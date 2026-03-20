Verstappen accusé d’opportunisme : il se tairait s’il dominait avec Mercedes

Nelson Piquet Jr estime que son beau-frère Max Verstappen aurait adopté un discours bien différent au sujet des futures règles 2026 de la Formule 1 s’il évoluait aujourd’hui chez Mercedes F1. Le Brésilien adopte donc une position proche de celle de Toto Wolff, qui affirmait que le Néerlandais subit aussi clairement la frustration du manque de compétitivité de sa Red Bull RB22.

Alors que le quadruple champion du monde s’est montré particulièrement critique ces dernières semaines, le Brésilien suggère donc que ces prises de position sont étroitement liées au contexte compétitif actuel.

Depuis plusieurs semaines, Verstappen ne cache pas ses inquiétudes concernant le cycle réglementaire actuel, qui pourrait aller jusqu’à "ruiner la F1" selon lui. Le pilote Red Bull Racing pointe notamment du doigt la complexité croissante des monoplaces et l’expérience de pilotage qu’il juge moins plaisante.

Parmi ses critiques les plus marquantes, il évoque des voitures "trop compliquées" et regrette une dépendance accrue à la gestion de l’énergie électrique dans les unités de puissance 2026.

Le Néerlandais avait tenu à balayer toute idée selon laquelle sa position serait dictée par la hiérarchie actuelle. Selon lui, son analyse resterait identique, même si son équipe dominait largement sous ces nouvelles règles. Verstappen affirmait ainsi qu’il tiendrait exactement le même discours, y compris si la RB22 était la référence du plateau – ce qui n’est pas le cas à ce stade.

Mais Wolff, et maintenant Piquet Jr, ne sont pas convaincus.

Invité du podcast Pelas Pistas, le frère de Kelly Piquet, compagne de Verstappen, a livré une lecture plus nuancée et plus pragmatique de la situation.

"C’est Max : il veut avoir la meilleure voiture, non ?," explique-t-il. "Si vous lui demandez quelle année il a préférée - celle où il a été sacré lors de la dernière course ou celle où il a été champion avec cinq Grands Prix d’avance - il choisirait la seconde."

"Il veut gagner chaque course. Donc oui, c’est logique qu’il s’exprime ainsi sur le règlement."

Pour l’ancien pilote, connu notamment pour son implication dans l’affaire du crashgate, ces critiques sont donc avant tout le reflet de l’exigence extrême de Verstappen et de sa quête de domination.

Mais Piquet Jr va encore plus loin, en avançant que ce discours n’existerait probablement pas si Verstappen bénéficiait actuellement de la meilleure monoplace du plateau.

Ses propos interviennent dans un contexte particulier, marqué par les spéculations qui ont animé la saison 2025 autour d’un possible transfert du Néerlandais chez Mercedes, devenue l’équipe référence en ce début de cycle avec sa très performante W17.

"Si Max avait été dans la Mercedes, il aurait été silencieux comme une souris," affirme le Brésilien. "Il n’aurait rien dit sur les règlements. Vous pouvez en être sûr."

Une sortie directe qui relance le débat sur la sincérité ou non des critiques formulées par Verstappen, et plus largement sur l’influence du contexte sportif dans les prises de position des pilotes face aux ajustements à adopter dans cette nouvelle ère de la Formule 1.