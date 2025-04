Alonso estime avoir encore sorti le maximum de l’Aston Martin F1

Fernando Alonso n’a pas réussi à compenser avec son talent les faiblesses de son Aston Martin F1.

En Arabie saoudite, l’Espagnol occupera sur la grille de départ une place à laquelle il s’est un peu habitué depuis le début de la saison, la 13e.

"Djeddah est l’un de mes circuits préférés et je pense avoir donné le maximum de la voiture en terminant 13e en qualifications. Nous avons réussi à accéder à la Q2, mais nous avons épuisé tous nos nouveaux pneus tendres pour y parvenir, il était donc inévitablement difficile de progresser davantage. Nous avons encore peiné à performer ce week-end et la course pourrait être difficile pour nous, mais tout peut arriver sur un circuit urbain comme celui-ci."

Lance Stroll a lui été plus proche de son équipier sur ce circuit qu’à Bahreïn. Cela reste toutefois une modeste 16e place, avec une élimination en Q1.

"Les qualifications ont été notre séance la plus disputée du week-end jusqu’à présent. Nous avons fait quelques petits progrès, mais nous n’avions tout simplement pas le rythme nécessaire pour accéder à la Q2, malgré un temps limite très serré. Nous avons modifié quelques réglages après les essais libres d’hier et avons progressé un peu, mais la voiture n’est pas facile à piloter dans ces conditions difficiles et nous avons encore beaucoup de points à améliorer. Demain, il s’agira de saisir les opportunités ; nous verrons bien."