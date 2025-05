Les évolutions d’Aston Martin F1 n’apportent que de ’petits changements’

Fernando Alonso n’a pas testé les nouvelles pièces d’Aston Martin F1 à Imola, puisqu’elles étaient réservées à Lance Stroll pour cette première journée, afin de faire un comparatif direct. Le double champion du monde a toutefois apprécié sa journée, qu’il termine en 14e place malgré un chrono en pneus mediums.

"C’était une journée pour rassembler des données et aider l’équipe à comprendre le nouveau package. J’ai fait 50 % du travail de mon côté, j’ai donné les retours que j’avais avec la voiture, Lance a fait la même chose, et l’on verra les données ce soir pour savoir quelles sont les meilleures pièces du nouveau package. On essaiera de trouver davantage de rythme demain" note Alonso.

L’Espagnol a commenté le trafic dont il a été victime plusieurs fois ce vendredi : "C’est un circuit à l’ancienne, étroit, et le trafic est toujours piégeux ici. En qualifications, il faut de la chance, il faut être au bon endroit de la piste et on verra si on y parvient. Ce sera un bon test pour Monaco qui est encore plus dur. On fera de notre mieux et on verra."

Lance Stroll a été interrogé sur les évolutions de l’AMR25 mais comme à son habitude, a donné une réponse laconique qui a semblé relativiser grandement le bond en performance que son équipe pourrait faire : "C’est la même"

Pressé d’en dire plus au sujet des nouveautés présentes sur l’Aston Martin, le Canadien assure qu’elles ne permettront pas à l’équipe de faire des miracles : "Non, je ne le pense pas, on ne s’attendait pas à ce qu’elle le soit, ce sont de petits changements."

Après cette première journée conclue en 17e place, Stroll espère désormais améliorer ses performances et sa compréhension de la voiture : "On va voir ce qu’on peut faire pour demain pour améliorer la voiture."