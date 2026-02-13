Ferrari écarte une protestation contre Mercedes F1 mais exige une clarification

La Scuderia Ferrari a clairement fait savoir qu’elle n’irait pas jusqu’à déposer une protestation officielle dans le cadre de la polémique persistante autour du taux de compression des moteurs en Formule 1. En revanche, l’écurie italienne estime indispensable que la FIA tranche rapidement et apporte une position claire sur le sujet.

Ferrari fait partie des quatre motoristes mécontents de l’interprétation réglementaire dont aurait profité Mercedes concernant le taux de compression. Le constructeur allemand aurait trouvé un moyen de respecter la limite réglementaire de 16:1 lors des tests effectués à température ambiante, tout en pouvant fonctionner à un taux plus élevé lorsque le moteur atteint sa température normale d’exploitation.

Aux côtés de Audi et Honda, Ferrari a récemment été rejointe par Red Bull dans la volonté de définir une nouvelle procédure de tests à chaud. L’objectif serait ensuite de soumettre cette proposition à la FIA et à la Formula One Management pour une éventuelle validation.

Le dossier doit être abordé lors de la réunion de la Commission F1 la semaine prochaine à Bahreïn. Les équipes s’attendent à ce que la FIA y rende un verdict définitif sur la nécessité – ou non – de modifier sa position, alors qu’elle avait jusqu’ici indiqué à Mercedes que son interprétation était conforme au règlement.

Ces derniers jours, l’idée a circulé que, si la FIA maintenait cette lecture des règles, les rivaux de Mercedes pourraient choisir de contester la situation par une protestation officielle dès le Grand Prix d’Australie. Le directeur général d’Alpine, Steve Nielsen, est même allé jusqu’à suggérer que les équipes mécontentes devraient oser et déposer une plainte formelle.

Mais du côté de Maranello, cette option est clairement écartée. Interrogé ce vendredi lors des essais de Bahreïn, le directeur de l’écurie Ferrari, Fred Vasseur, a tenu à couper court à toute spéculation.

"Nous ne sommes pas là pour déposer une protestation," a-t-il affirmé. "Nous sommes là pour avoir un règlement clair et pour que tout le monde ait la même compréhension des règles. Mais nous ne parlons pas de protestation."

Pour Vasseur, l’enjeu principal n’est pas politique, mais stratégique. Une décision officielle permettrait à Ferrari de savoir si elle doit poursuivre le développement de son moteur dans la direction actuelle ou, au contraire, s’aligner sur l’approche adoptée par Mercedes.

Le Français reconnaît par ailleurs qu’une réforme réglementaire d’une telle ampleur ne peut qu’engendrer des zones d’ombre.

"Avec les nouveaux règlements sur la batterie, le moteur, le châssis, les pneus et le règlement sportif, nous allions forcément dans une direction où il y aurait des zones grises."

"Il devait y avoir des interprétations différentes d’une équipe à l’autre, et parfois entre les équipes et la FIA. C’est une conséquence directe d’un nouveau règlement, et ça a toujours été comme ça."

Pour Vasseur, l’essentiel est désormais de tourner la page des interprétations divergentes.

"Le plus important pour moi, c’est d’obtenir de la clarté. Tout le monde peut accepter qu’on ait fait des erreurs ou que nous n’ayons pas eu la même compréhension auparavant. Mais ce dont nous avons besoin, c’est que ce soit clair et net : maintenant, c’est comme ça."

Et le patron de la Scuderia conclut avec un certain optimisme : "Je pense que c’est ce que nous pouvons attendre de la semaine prochaine."