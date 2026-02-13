Lawson se moque à son tour de Wolff à propos du moteur Red Bull : ’pas une seconde d’avance’

Comme Max Verstappen, Liam Lawson n’a pas donné beaucoup de crédit aux déclarations de Toto Wolff, selon lesquelles le nouveau groupe propulseur Red Bull disposerait d’un avantage pouvant atteindre une seconde au tour sur ses concurrents. Interrogé à Bahreïn, le pilote Racing Bulls a réagi avec amusement aux propos du patron de Mercedes, tout en reconnaissant les premiers signes encourageants affichés par le moteur développé en partenariat avec Ford.

Pour la première fois de son histoire, Red Bull engage cette saison son propre groupe propulseur, conçu en interne avec l’appui du constructeur américain. Après un shakedown sans accroc majeur à Barcelone le mois dernier, ce moteur a attiré l’attention dans le paddock, notamment lors des essais de pré-saison à Bahreïn.

Parmi les observateurs impressionnés figurait le directeur de Mercedes F1, qui a estimé que Red Bull constituait désormais la référence et que son moteur pouvait être jusqu’à une seconde plus rapide que ceux de la concurrence. Une affirmation qui a fait bondir Max Verstappen (à lire ici) et fait sourire Lawson, lui aussi utilisateur de ce moteur au sein de l’écurie sœur Racing Bulls.

"Une seconde plus rapide que tout le monde ! Qui a dit ça ?" a d’abord lancé Lawson.

Lorsque le nom de Wolff lui a été donné, le Néo-Zélandais a simplement éclaté de rire avant de répondre : "Mon Dieu."

Malgré cette réaction moqueuse, Lawson ne nie pas les bonnes performances initiales du moteur Red Bull-Ford lors des premiers jours d’essais.

"On verra à Melbourne," a-t-il déclaré. "Honnêtement, pour le moment, le groupe propulseur fonctionne très, très bien, ce qui est une bonne chose."

Le pilote souligne toutefois la difficulté de tirer des conclusions définitives dans un contexte d’essais où les programmes restent opaques.

"Mais en termes de chiffres de performance, c’est très difficile à dire, parce qu’on n’a aucune idée de ce que font les autres."

S’il estime que le potentiel est bien présent, Lawson reste prudent face aux comparaisons trop flatteuses : "Du point de vue de la performance, nous pensons clairement que c’est solide. Je ne dirais pas que c’est une seconde plus rapide que tout le monde."

"Mais on le saura assez vite. Pour l’instant, tout va bien."