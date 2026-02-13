Williams F1 a bien rattrapé une partie de son retard en 3 jours d’essais

L’écurie Williams a achevé sa première semaine d’essais hivernaux à Bahreïn sur une note studieuse, accumulant un kilométrage conséquent lors de la troisième et dernière journée sur le circuit de Sakhir. L’objectif de rattraper une partie du retard de Barcelone a donc été réalisé.

Ce vendredi, Carlos Sainz a pris le volant de la FW48 lors de la séance matinale, signant un meilleur temps de 1’37’’186 après 68 tours couverts. L’après-midi, Alex Albon a poursuivi le programme avec 78 tours au compteur et un chrono de 1’36’’665.

Au total, Williams a atteint 422 tours cumulés sur l’ensemble des essais, un volume de roulage jugé essentiel pour appréhender une voiture profondément marquée par les nouvelles réglementations techniques.

Pour Carlos Sainz, ces premiers essais grandeur nature ont surtout permis de poser les bases.

"Globalement, c’était bien de pouvoir vraiment tester la voiture ces derniers jours et d’effectuer autant de tours," a expliqué l’Espagnol.

"Nous sommes encore en train de rattraper notre retard sur certains points, mais avoir parcouru plus de 210 tours rien que de mon côté m’a donné une bien meilleure compréhension de ce à quoi nous pouvons nous attendre cette année."

Le pilote Williams insiste sur le changement radical de sensations au volant.

"Les voitures sont très différentes et la saison s’annonce difficile, mais ce n’est rien de nouveau et je suis prêt à relever le défi. Il est encore trop tôt pour parler de performance en détail et nous comparer précisément à nos concurrents directs, mais il est clair que l’écart entre les équipes n’est pas aussi serré que l’an dernier, du moins pour le moment."

L’ancien pilote Ferrari préfère retenir les enseignements techniques de cette semaine.

"Ce qui est important pour moi, c’est que nous avons identifié les principales zones sur lesquelles nous voulons nous concentrer dans les prochaines semaines, et j’espère que nous pourrons progresser progressivement à l’approche de Melbourne."

"Il y a énormément de travail devant nous en tant qu’équipe, donc il n’y a pas de temps à perdre."

De son côté, Alex Albon s’attendait à une semaine exigeante, tant sur le plan technique que personnel.

"Nous savions que ces trois jours seraient compliqués, le temps de prendre de la vitesse et de commencer à comprendre la nouvelle voiture et les nouveaux règlements," a confié le Thaïlandais.

"Le point positif, c’est que nous avons parcouru pas mal de tours et que la voiture semble fiable, ce qui n’est jamais évident lors de la première semaine d’essais."

"De mon côté, prendre en main une nouvelle voiture a été un vrai défi, mais j’apprécie d’en découvrir toutes les subtilités."

La suite du programme s’annonce chargée pour Williams.

"Il reste beaucoup d’améliorations à apporter et énormément de choses à apprendre pour arriver avec un meilleur package lors de la prochaine séance d’essais. La semaine prochaine sera donc très intense, avec un gros travail d’analyse des données à faire en amont."