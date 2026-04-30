Hadjar : Red Bull est en retard mais notre progression peut être la plus rapide

Isack Hadjar estime que le début de saison compliqué de Red Bull Racing n’a rien de surprenant, compte tenu de l’investissement massif consenti en 2025 dans la lutte pour le titre pilotes au profit de Max Verstappen. Le Français reste toutefois convaincu que son équipe a les ressources pour inverser la tendance au fil de la saison.

L’an dernier, Red Bull avait opéré une remontée spectaculaire, avec Verstappen présent sur le podium lors des dix dernières courses, dont six victoires, échouant finalement à seulement deux points du titre mondial. Un effort qui valait donc la peine d’être fait. En 2026, la dynamique est bien différente, avec une meilleure performance limitée à une sixième place lors du Grand Prix d’ouverture en Australie.

Pour Hadjar, cette situation s’explique en grande partie par le timing du développement.

"C’est évidemment l’objectif final," explique-t-il à propos d’un retour de son équipe sur le podium à moyen terme. "Red Bull est une top équipe. Nous avons des personnes de très haut niveau et je pense que nous devrions nous battre pour les podiums."

"Étant donné que tout le monde s’est battu pour le championnat très tard dans la saison dernière, ce n’est pas une surprise que cela ait un peu retardé le développement pour les règles 2026. Mais je pense que notre montée en puissance peut être la plus rapide de toutes les équipes. C’est l’objectif."

Malgré un début d’exercice difficile, le pilote reste optimiste sur le potentiel de la monoplace, la RB22.

"Nous n’avons pas encore une voiture capable de jouer les podiums. Mais je ne pense pas que nous en soyons loin, c’est réaliste et c’est ce que nous allons essayer d’atteindre. Donc oui, c’est un peu douloureux en ce moment, mais la meilleure chose à faire est de travailler dans la bonne direction, comprendre celle que nous prenons, et pourquoi la voiture fonctionnera beaucoup mieux lorsqu’elle le fera."

Sur le plan personnel, Hadjar a déjà montré des signes prometteurs, notamment avec une qualification dans le top 3 en Australie et une performance devant Verstappen au Japon. Mais il insiste sur un nouveau défi, bien différent de la simple comparaison avec son équipier : son rôle dans le développement de la voiture.

"C’est extrêmement excitant pour moi, parce que l’an dernier j’ai rejoint une équipe qui était dans sa dernière année de développement. Je n’avais pas vraiment d’influence sur la direction que je voulais donner à la voiture pour le futur, parce que 2026 arrivait. L’objectif était simplement de tirer le maximum du package existant."

"Maintenant, c’est complètement différent. On apporte de nouvelles pièces sur la voiture, on oriente les ingénieurs dans la bonne direction. Et je pense que c’est un défi beaucoup plus excitant que de simplement exploiter une voiture qui n’évolue pas."