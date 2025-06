Alpine F1 doit ’rapidement’ régler ’l’irrégularité’ frustrante de sa monoplace

Alpine F1 revient en piste ce week-end à Montréal pour le Grand Prix du Canada.

Le conseiller exécutif Flavio Briatore et les pilotes Pierre Gasly et Franco Colapinto ont hâte de retrouver la piste cette semaine au Québec.

Situé sur l’île Notre-Dame, l’île artificielle qui a accueilli les Jeux Olympiques d’été de Montréal en 1976, le Circuit Gilles Villeneuve a été le théâtre de toutes les courses organisées au Canada depuis 1978. Célèbre pour ses longues lignes droites entrecoupées de chicanes techniques et serrées, le tracé originellement appelé Circuit Île Notre-Dame a connu comme premier vainqueur le légendaire pilote canadien Gilles Villeneuve. La piste a été rebaptisée en son honneur après sa disparition en 1982. On y trouve aussi le « Mur des Champions » à la sortie du dernier virage, ou encore la visite occasionnelle de marmottes peuplant l’île.

"Nous nous rendons à Montréal, motivés pour poursuivre sur la lancée de notre arrivée dans les points à Barcelone," commente Briatore.

"Certes, l’équipe a inscrit quatre unités, mais nous avons perdu du terrain au championnat, et cela renforce notre détermination à corriger le tir sur les prochaines courses. Pierre et Franco travaillent d’arrache-pied avec les ingénieurs pour faire progresser l’écurie. Ils ont tout mon soutien, et c’est à nous, en tant qu’équipe, de leur fournir une meilleure voiture et les armes pour se battre."

"Bien que Franco soit encore en phase d’adaptation, je suis satisfait de la façon dont les pilotes et l’équipe s’investissent pour nous sortir de cette situation difficile. Cependant, je suis frustré par l’irrégularité de la voiture, un sujet que nous devons résoudre rapidement."

Pour Pierre Gasly, "en tant qu’équipe, nous étions relativement satisfaits de conclure ces trois épreuves consécutives par un top dix à Barcelone, mais il reste beaucoup de travail à faire pour maximiser nos performances sur le reste de la saison."

"La semaine dernière, nous sommes retournés directement à l’usine et au simulateur pour travailler avec l’écurie et analyser les courses précédentes afin de pouvoir poursuivre sur notre lancée à Montréal. Le Circuit Gilles Villeneuve est assez piégeux et difficile à maîtriser. Il propose de très longues lignes droites avec des chicanes rapides et des vibreurs hauts, ce qui demande une monoplace souple et beaucoup de confiance."

"Nous devrons progresser lors des essais et amener la voiture dans une bonne fenêtre pour les qualifications. C’est un tracé où la prise de risque est récompensée. La météo peut y être assez extrême, comme nous l’avons vu dans le passé, donc c’est un autre facteur à surveiller tout au long du week-end. Comme nous l’avons vu depuis le début de saison, les écarts sont infimes entre les voitures, donc nous travaillerons dur pour exécuter le meilleur week-end possible et tenter de repartir avec plus de points."

Franco Colapinto sera lui attendu à nouveau au tournant par ses critiques et devra montrer de meilleures performances à Montréal.

"Il y a eu beaucoup de hauts et de bas pour nous en tant qu’équipe durant la triplette. Nous n’avons pas obtenu les résultats escomptés, mais nous pouvons voir le potentiel et le rythme de la voiture quand nous assemblons toutes les pièces du puzzle."

"Pierre et moi avons passé du temps avec l’équipe à Enstone pour débriefer les dernières courses et travailler sur la prochaine épreuve au simulateur. J’attends le Grand Prix du Canada avec impatience et je suis fin prêt à retrouver la piste. Le Circuit Gilles Villeneuve est un tracé où je n’ai jamais roulé auparavant, donc il sera crucial que je m’adapte le plus rapidement possible afin de bien préparer les qualifications."

"Comme les années précédentes, la météo jouera probablement un rôle durant le week-end, donc il faudra faire attention à cet élément. L’objectif est de réaliser un week-end solide en espérant repartir avec des points des deux côtés du garage."