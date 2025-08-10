Ferrari devait aborder la F1 de 2026 avec de la stabilité derrière Vasseur

Frédéric Vasseur a été assuré il y a deux semaines qu’il continuerait à diriger la Scuderia Ferrari pour plusieurs années encore.

Ce nouveau contrat, en prolongation de l’actuel qui se termine en 2025, est une belle reconnaissance de son travail même si les fans de l’équipe italienne continuent à être frustrés par le manque de titres mondiaux et même de victoires cette année.

Mais c’était, selon la direction de Ferrari, le bon choix à faire : jouer la stabilité à la tête d’un groupe de personnes que Vasseur a pris le temps de constituer et qui lui font confiance.

Le Français s’est confié au site officiel de la F1 sur ce que signifie aussi cette confiance renouvelée. C’est aussi un contrat avec un objectif clair, celui de faire gagner Ferrari.

"Mon poste est probablement le plus excitant du paddock. Gagner en F1, c’est énorme, mais gagner avec Ferrari, c’est quelque chose de très excitant."

Le nouveau contrat permet-il donc de relâcher la pression et de prendre du recul ?

"C’est une bonne étape dans le processus. Nous avons eu quelques discussions et des rumeurs ont circulé dans la presse ces dernières semaines. Ce n’est pas facile pour la stabilité et l’ambiance de l’équipe, mais maintenant, c’est derrière nous."

"C’est important. C’est une bonne étape. Nous devons être prêts pour la fin de la saison. Nous nous battons avec Mercedes et Red Bull pour la deuxième place et nous voulons gagner des courses, nous nous battrons pour cela jusqu’au bout."

"Le projet 2026 représente un défi de taille que nous devons aborder en étant tous pleinement alignés pour le gérer ensemble."

Gagner en F1 ne se fait pas en quelques mois ou même deux ou trois années, lorsqu’il faut rebâtir une équipe capable de gagner le titre.

"Je suis convaincu que cela prend du temps. Cela prend du temps chez Ferrari, mais partout en général, si l’on considère la belle histoire de la F1 : lorsque Christian [Horner] a rejoint Red Bull ou Jean [Todt] chez Ferrari, avant toutes ces belles réussites, il a fallu du temps avant la première victoire. Il faut quelques années pour constituer une équipe, recruter les personnes que l’on souhaite embaucher, et il faut aussi du temps pour travailler ensemble. Nous souhaitons être très agiles en F1, mais la réalité est que nous avons beaucoup d’inertie."

"Nous avons un objectif clair, un but clair. Tout le monde dans l’entreprise est en phase avec ce projet et avance dans la même direction. C’est probablement le meilleur sentiment d’avoir un objectif et de savoir que tout le monde est convaincu que nous pouvons l’atteindre, que nous pouvons y aller et que nous avançons tous dans la même direction."

"Ce n’est un secret pour personne que Ferrari veut gagner à nouveau, nous avons cet objectif, et il est très clair. Nous allons tout mettre en œuvre pour l’atteindre. Notre objectif à tous est de remporter le championnat. Nous avons fait de belles avancées partout, mais il nous faut peut-être encore un peu de temps pour tout mettre en place, et le défi de 2026 représente une belle opportunité."

Malgré toute cette pression, Vasseur continue à apprécier son rôle.

"J’aime d’abord travailler avec les gars. C’est une équipe passionnée et pleine d’émotion, et chaque jour, c’est une motivation extrêmement positive. Il faudrait peut-être maintenant mettre en place un peu plus de processus et une approche plus sereine pour motiver un peu cette attitude extrême, mais je pense que c’est une bonne chose. C’est beaucoup plus facile à gérer comme ça."

"J’adore travailler dans ce genre d’environnement avec ces gens et je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie et que nous y parviendrons."