Retraite de la F1, retour chez Mercedes : les deux rumeurs sur Hamilton analysées

Certaines rumeurs ont circulé sur Internet et les réseaux sociaux concernant Lewis Hamilton depuis la fin du Grand Prix de Hongrie.

La plus courante ? L’annonce de la retraite de Lewis Hamilton le 8 août, avec effet immédiat. Mais il n’en était évidemment rien : une annonce était bien prévue le 8 août, mais il s’agissait d’un nouveau produit de sa marque de boissons, Almave.

Une autre rumeur a circulé : un retour surprise de Lewis Hamilton chez Mercedes F1, ce qui expliquerait pourquoi Toto Wolff aurait retardé la confirmation de son duo.

Là encore, c’est une rumeur qui ne tenait pas debout - rester fidèle aux sites qui traitent la F1 sérieusement est un bon moyen de les éviter.

Même Ralf Schumacher, consultant de Sky Allemagne, qui n’a pas sa langue dans sa poche et aime émettre quelques théories parfois fantaisistes, a été choqué de voir ces rumeurs se répandre autant sur la toile.

"Je ne peux pas imaginer rien de tout cela, c’était choquant, c’est tout."

"Essayons de voir comment de telles spéculations peuvent naitre... commençons par un retour chez Mercedes F1."

"Lewis a 40 ans et a certaines attentes. Premièrement, les attentes financières sont élevées. Deuxièmement, combien de temps peut-il encore continuer ? Combien de temps voudra-t-il continuer ? Je pense que son niveau est toujours bon, mais personne ne sait vraiment s’il sera aussi bon qu’avant."

"Et quand je regarde les rookies de cette année – Oliver Bearman fait un excellent travail, Isack Hadjar fait un excellent travail, Kimi Antonelli aussi quand ça colle – et nous avons déjà parlé de Gabriel Bortoleto."

"Ce sont quatre pilotes que l’on pourrait raisonnablement envisager. Et d’autres comme Alex Dunne et Arvid Lindblad montent dans le système Red Bull. Donc, je pense que les jeunes auront l’occasion de s’imposer."

"Je parierais sur l’avenir. On me détesterait pour ça, mais si j’étais directeur d’équipe, je choisirais un jeune pilote avec du potentiel. Quelqu’un que l’on peut façonner, quelqu’un qui s’adapte. Car je sais par expérience que plus on vieillit, plus on s’ancre dans ses habitudes."

"Et pour un pilote de course, cela signifie avoir besoin d’un réglage de voiture spécifique pour être rapide. On est moins flexible, on s’adapte moins à ce qu’on a. Puis on commence à jouer avec les réglages… et c’est un moment qui arrive à tout pilote. La seule question est : où en est Lewis ?"

Les propos énigmatiques d’Hamilton en Hongrie ont soulevé des questions sur son avenir, une éventualité plus probable selon Schumacher.

"C’est en fait assez simple. On regarde son coéquipier faire quelque chose, on essaie, on essaie, on essaie, on n’y arrive pas."

"À un moment donné, on se dit : ’J’ai tout essayé avec cette voiture. Il est tout simplement meilleur’. Et quand on ne trouve pas la solution, le doute s’installe. On se dit alors : ’Pourquoi est-ce que je fais ça ? Je n’y prends plus de plaisir alors que je laisse ma famille derrière moi pour faire ça’. Bon, Lewis n’en a pas, mais il a des amis et son entourage. Et puis ce processus commence."

"Lewis est un homme très riche. Il pourrait simplement dire : ’Bon, je vais faire autre chose. Je vais juste faire des films maintenant’. Ça marche bien aussi – il est impliqué dans ce nouveau film F1. ’Pourquoi devrais-je continuer à m’infliger ça ?’ Et c’est un processus qui, à 40 ans, n’est pas tiré par les cheveux. On n’est pas obligé de passer sa vie à tourner en rond."

"Donc oui, d’après ses déclarations, je le vois bien faire ça. Mais pas maintenant, pas avant de voir ce que vaut la Ferrari de 2026."

"Vous savez, nous en avons parlé il y a seulement trois mois, quand tout le monde nous critiquait – moi surtout – sur les raisons pour lesquelles je pensais que Lewis pourrait prendre sa retraite. Mais maintenant, il en parle lui-même. Il s’est passé quelque chose."

"Je pense que s’il parvient à renverser la situation en fin de saison et en 2026, ce sera du passé. Parfois, il suffit d’une ou deux situations pour vous faire avancer, pour vous redonner du plaisir. C’est peut-être comme au football, quand on marque un but après une longue période sans marquer."

"C’est le tour ultime pour un pilote de course : réaliser ce tour et décrocher un podium que personne ne croyait possible. Quand cela arrive, tant mieux. Mais sinon, je n’exclus pas totalement que Lewis abandonne à la fin de l’année. Ce n’est toutefois pas le scénario que je vois se dérouler. Attendons de voir 2026."