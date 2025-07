Ferrari assure ne pas développer sa F1 pour un de ses pilotes

Ferrari insiste sur le fait que le développement de sa monoplace pour la saison 2025 repose avant tout sur la quête de performance, et non sur l’adaptation aux styles de pilotage spécifiques de Charles Leclerc ou Lewis Hamilton, comme l’explique Jérôme d’Ambrosio, directeur adjoint de la Scuderia.

"Nous devons être prudents lorsque nous disons qu’une voiture est construite autour de ceci ou de cela" a déclaré D’Ambrosio. "La voiture est toujours construite pour essayer d’extraire le maximum de potentiel, pour avoir le maximum d’appui. Le fait que Loic Serra ait travaillé avec Lewis pendant plusieurs années chez Mercedes aide évidemment à la communication."

"Mais Loic a une excellente relation avec Charles. Plusieurs fois par an, nous nous asseyons avec les deux pilotes, nous discutons de tout, nous mettons tout sur la table et nous essayons de comprendre quels sont leurs besoins et comment nous pouvons les traduire en développement."

"Le fait est que nous travaillons, nous essayons d’améliorer les performances de la voiture dans différents domaines, et c’est ce sur quoi nous nous concentrons le plus possible : le résultat, sur la piste, et le positionnement par rapport à la concurrence, sont en fin de compte le résultat d’un processus. Il faut se concentrer sur le processus."

Le Belge explique que ses pilotes on réussi à gagner du temps en changeant spécifiquement l’équilibre : "En ce moment, il s’agit vraiment de tirer le meilleur parti de la voiture ; il y a un certain besoin en termes d’équilibre."

"Charles a adopté une voiture légèrement plus survireuse pendant quelques courses et cela a bien fonctionné. Lewis s’est récemment engagé dans cette voie et a réussi à tirer son épingle du jeu. En fin de compte, je pense que c’est un aspect de la réglementation actuelle."

"Nous voyons beaucoup de nervosité à l’entrée, et je pense que c’est dû à la réglementation et à ses limites en termes de performance - c’est une réalité de la vie. Je pense que les voitures sont nerveuses et que les pilotes doivent être capables de les gérer dans une certaine mesure."

Il a également minimisé l’idée que la lutte pour le développement consiste à orienter la voiture vers les caractéristiques d’un pilote : "Il est évident que l’on écoute les suggestions des pilotes, des deux pilotes. C’est amusant parce que lorsque vous avez des réunions à l’usine, les pilotes convergent souvent sur ce qu’ils attendent de la voiture, d’un point de vue conceptuel."

"Lorsque nous avons ces discussions, nous essayons de prendre ces éléments en considération. Évidemment, il y a une partie du développement qui consiste simplement à apporter un ensemble qui maximise la force portante et la performance."

"Mais il y a aussi beaucoup de choses que l’on peut faire pour s’assurer que les pilotes ont tout ce dont ils ont besoin pour essayer de travailler et de faire en sorte que la voiture corresponde le plus possible à leur style de conduite. Il y a deux phases, et je ne pense pas qu’elles soient complètement indépendantes."

"Dans l’ensemble, je pense qu’il y a certains équilibres dans la voiture, un cadre général dont nous savons qu’il offre des performances, et puis dans la deuxième phase, il y a les détails de ce dont le pilote peut avoir besoin."

"À cet égard, il est essentiel d’écouter les pilotes en ce qui concerne les changements que nous connaissons, les changements mécaniques dont nous savons qu’ils interviendront lors de la prochaine course."