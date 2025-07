Objectif 2029 : General Motors travaille d’arrache-pied sur son premier moteur F1

Cadillac, pour sa première année en F1, en 2026, utilisera une unité de puissance Ferrari. Mais l’objectif à terme est bien de disposer d’une unité de puissance développée par General Motors – la cible est fixée à 2029.

Il pourrait être plus logique pour General Motors d’attendre la prochaine règlementation moteur, en 2031, mais la machine est d’ores et déjà lancée.

Graeme Lowdon, le directeur d’écurie, a fait le point sur ce projet moteur de General Motors : où en est-il ? 2029, c’est déjà demain quand on part de zéro !

« Mon homologue, Russ O’Blenes, qui dirige l’unité chargée de l’unité de puissance, est impliqué dans une énorme start-up. Nous courrons avec notre châssis bien avant l’unité de puissance Cadillac, qui suivra plus tard, et nous avons notre relation avec Ferrari en attendant, ce dont je suis très heureux, c’est une équipe avec laquelle j’ai beaucoup travaillé par le passé. »

« Si nous regardons tout ce que Russ fait avec l’unité de puissance, il y a aussi une énorme quantité d’activité. Nous construisons des usines, nous embauchons des gens, nous concevons et nous testons des choses. »

Si Cadillac a pu entrer en F1, c’est notamment grâce au soutien d’un des plus grands constructeurs mondiaux, General Motors.

Mais la F1 peut-elle vraiment permettre à General Motors de faire une percée sur le marché européen ? L’intérêt marketing de la F1 est-il si pertinent que cela pour la marque américaine ?

Pour Graeme Lowdon, ce n’est pas tellement un problème : car le projet Cadillac bénéficie également du soutien du géant des franchises sportives, TWG.

« Nous offrons un certain nombre de choses. Le fait que nous soyons soutenus par GM est super important car ils ont la taille. Le fait que nous ayons TWG est aussi super important car les gens peuvent voir que nous avons des investisseurs qui comprennent vraiment le sport. »

Et pour Graeme Lowdon, ce soutien alternatif est aussi un atout pour attirer des ingénieurs dans l’équipe.

« Si nous regardons l’équipe avec laquelle nous allons arriver, nous avons beaucoup de personnes expérimentées ici. Et ce que nous pouvons leur offrir, c’est certainement cette structure plate et non-verticale. Nous pouvons offrir beaucoup de responsabilités. »

« Quand cette voiture fera ses premiers tours de roue, tout le monde ici pourra la pointer du doigt et dire : ‘J’ai fait ça’. »

Des ingénieurs américains pour faire la différence en F1 ?

Puisque General Motors et Cadillac sont deux marques américaines, cette identité US sera un atout pour recruter des ingénieurs américains, assez rares sur le marché F1 jusqu’ici (la plupart sont Britanniques bien sûr).

Si l’équipe aura une base (un hub logistique) à Silverstone, elle devrait donc accueillir de nombreux ingénieurs américains dans ses bases en Indiana et au Michigan, et cela pourrait représenter un avantage compétitif selon Graeme Lowdon.

« Nous allons recruter du personnel américain. Certains d’entre eux viendront peut-être ici à Silverstone, pour une formation sur certaines choses. Mais il y a cette perception que la Formule 1 ne peut avoir lieu qu’au Royaume-Uni ou en Europe. »

« Mais je me dis toujours : ‘eh bien, il y a beaucoup d’ingénierie de très haute technologie qui se fait aux États-Unis ; ils ont littéralement envoyé un homme sur la Lune’. »

« Nous avons constaté dans les projets que nous avons déjà menés avec GM que le calibre et le niveau de l’ingénierie sont très, très élevés. »

« Il y a des lois différentes et c’est une tâche très, très, très importante de mettre en place ces entreprises. Mais en termes d’attraction et de recherche de bonnes personnes, il n’y a absolument aucun doute dans mon esprit. Et en fait, c’est un avantage concurrentiel. »