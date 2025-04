Ferrari apprécie l’approche de la F1 pour les moteurs du futur

Ferrari est une des équipes qui défend le retour à des moteurs V10 ou V8 à long terme en Formule 1.

Après la réunion de Bahreïn entre la FIA et les motoristes, il a été décidé de mettre ce projet sur pause, en attendant de voir ce que donnerait le règlement 2026. La porte est donc ouverte à un changement pour 2029, au plus tôt, sinon en 2031.

Qu’en pense Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia ?

"C’était une discussion positive. En tant que compétiteur, j’aimerais beaucoup avoir un V12 dans la voiture pour le bruit, la sonorité, etc. Maintenant, nous avons une réglementation en place pour 2026."

"Nous avons commencé à critiquer 2026, puis nous nous sommes dit : « OK, calmons-nous ». Et maintenant, nous parlons de 2031. Dans deux minutes, la prochaine question portera sur 2040 !"

"Mais il faut prendre cela au sérieux. Nous avons ouvert la discussion. Je pense que c’est aussi probablement la première fois que nous commençons à parler aussi tôt de la prochaine génération, et c’est une bonne chose, car nous devons savoir ce que les autres en pensent, parce que nous avons des approches différentes. Mais restons ouverts. Honnêtement, c’était une réunion très constructive, très positive, car chacun a exprimé son opinion, et je pense que c’est la bonne approche."

La réunion de la semaine dernière sur les moteurs a clairement montré que tous les motoristes n’en sont pas au même stade pour 2026. Certaines équipes pourraient arriver l’année prochaine moins performantes, et on parle d’une formule d’égalisation ou d’un délai pour que les moteurs atteignent un niveau compétitif.

"Honnêtement, je pense qu’il est impossible d’avoir une idée précise du niveau de performance des voitures de l’année prochaine et du moteur. Nous ne parlons pas uniquement du moteur thermique. L’agrément de conduite sera essentiel. La température sera essentielle. Le moteur thermique sera essentiel. La batterie sera essentielle. Et je ne suis pas sûr que quiconque sache ce que font les autres. Vous pouvez être le roi en 2025, mais le plus important, c’est 2026."