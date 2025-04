McLaren F1 cherche encore comment aider Norris avec une MCL39 moins pointue

Lando Norris s’est plaint d’une McLaren MCL39 difficile à piloter et pointue, ce qui lui a valu quelques déboires lors des dernières courses.

McLaren a affirmé travailler sur des solutions pour son pilote il y a quelques semaines mais ces solutions sont encore loin d’être déployées. Et pour cause, les difficultés ont des causes encore mal définies selon Mark Temple, directeur technique de la performance à Woking.

"Nous avons beaucoup discuté avec Lando. Bien sûr, c’est un pilote et un athlète extrêmement talentueux et très bien rodé. Il est très sensible à la voiture et cela se voit dans ses performances."

"Cela signifie que nous ne savons pas précisément lequel de ces changements dans nos concepts, entre 2024 et 2025, en est la cause. Nous savons ce que nous avons modifié sur la voiture, mais il est difficile de déterminer la cause de ce manque de feeling."

"Nous en discutons longuement avec lui : nous analysons les données et comprenons les changements que nous avons apportés. Il n’y a absolument rien d’évident qui nous permette de dire : ’Oui, c’est ça qu’il faut changer’."

"Nous devons vraiment entrer dans les détails et adopter une approche très réfléchie et prudente pour ne pas compromettre la performance de la voiture ni lui compliquer la tâche."

"Nous avons évidemment analysé les dernières courses ; quelques changements mineurs pourraient être utiles, mais je pense qu’il lui appartient aussi d’analyser le pilotage et de comprendre lui-même le comportement de la voiture."