Ferrari ’améliore son rythme’ et ’marque plus de points’ que ses rivales

Frédéric Vasseur admet que Ferrari a connu une course difficile, que ce soit en matière de stratégie que d’exécution. Le directeur de la Scuderia est toutefois satisfait de voir que son équipe a repris des points à Mercedes F1 et Red Bull.

"Ce fut une course chaotique pour tout le monde du début à la fin. J’imagine que pour les fans, c’était une bonne course" a déclaré Vasseur.

"Les conditions changeaient tellement qu’il était difficile d’être sur le bon pneu au bon moment. Les nombreuses voitures de sécurité rendaient également très difficile de prédire la suite."

"À la fin de la course, on a toujours le sentiment qu’on aurait pu faire beaucoup mieux en termes de stratégie. Le pari de Charles de passer immédiatement aux slicks était courageux et, si les choses s’étaient passées différemment, cela aurait pu être le bon."

"McLaren était clairement beaucoup plus rapide que nous, mais nous avons marqué plus de points que Mercedes et Red Bull, ce qui est positif, tout comme le fait que nous soyons restés compétitifs jusqu’au dernier run en Q3 samedi."

Le Français salue les progrès de Ferrari en rythme pur et espère les mettre à profit en termes de résultat : "Notre rythme s’est considérablement amélioré par rapport au début de l’année et nous devons maintenant maintenir ce niveau de performance en deuxième partie de saison."

"Nous allons analyser les données de ce week-end pour comprendre pourquoi nous avons connu des difficultés. Le plus important maintenant est de progresser encore davantage lors de la prochaine course à Spa, de mettre tout en œuvre pour garantir un week-end parfait du début à la fin."

"Enfin, félicitations à Nico pour son premier podium. Vu son talent indéniable, il le mérite amplement."