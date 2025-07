Aston Martin se satisfait de voir ses deux F1 dans les points

Andy Cowell, le directeur de l’équipe Aston Martin F1, admet que son équipe aurait pu faire mieux en terme comptable lors de la dernière course, au GP de Grande-Bretagne.

Lors de sa course à domicile, Lance Stroll a terminé en 7e place et Fernando Alonso 9e. Les deux monoplaces sont donc entrées dans les points mais cela aurait pu être un peu mieux.

Pour Cowell, les AMR25 ont surtout reculé lorsque la piste a séché.

"Ce fut un après-midi intense et exigeant à Silverstone, avec Lance et Fernando se battant de leur mieux pour marquer, au final, huit points à eux deux."

"Nous nous battions aux avant-postes, pour un podium, mais notre rythme a baissé avec Lance avec l’activation du DRS et l’assèchement de la piste. Nous avons probablement mis Fernando en pneus secs un peu trop tôt, mais il a réussi à revenir dans les points."

"Lance a très bien piloté : il n’a pas mis une roue dehors. Compte tenu du rythme de la voiture, une septième place reste un excellent résultat. Dommage que cela ne soit pas resté mouillé plus longtemps."

Cowell veut rester positif même si la stratégie aurait pu être meilleure.

"Sur ces courses pluvieuses, on réfléchit souvent et on voit des opportunités où l’on aurait pu faire les choses différemment – ​​et la plupart des équipes partagent probablement ce sentiment – ​​mais nous pouvons être satisfaits d’avoir placé nos deux voitures dans les points lors de notre course à domicile."