Hamilton salue Vettel pour son engagement climatique au Brésil

À l’approche du Grand Prix du Brésil, Lewis Hamilton a tenu à rendre hommage à Sebastian Vettel, présent à Interlagos pour l’initiative "F①REST" - à lire Forest, forêt en français - saluant l’engagement du quadruple champion du monde dans la lutte contre le changement climatique.

Cette édition du Grand Prix se déroule au moment de la COP30 à Belém. Le segment dédié aux chefs d’État ouvre cette semaine, avant des négociations prévues jusqu’au 21 novembre. Les discussions attendues doivent renforcer la protection des forêts tropicales ainsi que la transition énergétique.

Le pilote Ferrari a insisté sur l’importance de la voix du pilote allemand, très impliqué sur le sujet depuis sa retraite de la Formule 1 fin 2022.

"Je soutiens toujours Seb," a déclaré Hamilton. "C’est le seul pilote, à part moi, dont je sache qu’il parle réellement de sujets importants et se bat… il a conscience d’une vision plus large."

Le septuple champion du monde a rappelé que la tenue de cette course au Brésil rendait ce message encore plus pertinent, en raison de la présence de l’Amazonie, à la fois cœur et poumon écologique de la planète.

"Nous sommes au Brésil, là où se trouve vraiment le cœur de la Terre avec l’Amazonie, ou les poumons de la Terre. Et c’est dévastateur de lire combien elle est détruite jour après jour."

Hamilton a insisté sur la nécessité d’intensifier la prise de conscience collective et l’action autour du climat.

"Bien sûr, nous avons un grand sommet la semaine prochaine. Mais le changement climatique reste un véritable sujet, quelque chose dont nous devons tous être conscients et sur lequel nous devons nous concentrer. Pas pour nous, les plus âgés, mais surtout pour les jeunes générations."

"C’est à nous de faire changer les choses. Ce n’est pas de leur faute si nous avons mis le bazar."

Vettel a expliqué plus en détails sa présence au Brésil sur son compte Instagram.

"L’année dernière, je suis venu ici pour découvrir la forêt amazonienne et rencontrer les populations indigènes. J’ai été très bien accueilli chez eux. J’ai pu constater à quel point cette région est belle, diversifiée et riche, mais j’ai également vu à quel point elle est fragile et qu’il est urgent de la protéger. Cette année, je reviens."

"Et avec F①REST - drawn together, je veux que nous dessinions tous un arbre. Tous les pilotes, les fans, les enfants, les personnes âgées, les jeunes, les personnes de différents horizons. Tout le monde est invité à dessiner son propre arbre et à les rassembler."

"Et de nombreux arbres forment des forêts et composent aussi nos magnifiques forêts diversifiées sur les circuits de la F1. C’est pourquoi je suis ici et c’est ce que j’essaie de faire. En essayant de sensibiliser les gens uniquement en leur montrant à quel point ces écosystèmes sont riches et pleins de vie, nous pouvons commencer à nous en soucier. Et si nous commençons à nous en soucier, nous pouvons les guérir."