Red Bull avance sa décision concernant les pilotes F1 de 2026

La décision tant attendue de Red Bull concernant ses pilotes sera prise plus tôt que prévu, Laurent Mekies ayant révélé que l’équipe annoncerait son duo pour 2026 immédiatement après le Grand Prix du Qatar ce week-end. Et, en même temps, celle de Racing Bulls.

Le Français et le Dr Helmut Marko avaient précédemment indiqué que la décision ne serait prise qu’après Abu Dhabi, mais Mekies a déclaré aux journalistes à Las Vegas : "Nous annoncerons notre composition immédiatement après le Qatar."

"Encore une semaine de patience," a-t-il déclaré en souriant.

Seule certitude à cette heure : Max Verstappen restera bien entendu à sa place chez Red Bull Racing.

Cette nouvelle a accru la tension dans le garage, en particulier pour Yuki Tsunoda, dont l’avenir reste incertain. Le pilote japonais a admis qu’il était "nerveux" face à cette situation, car il risque de se retrouver sans volant chez Red Bull Racing comme Racing Bulls et, au mieux, de finir comme pilote de réserve chez Aston Martin F1.

Après une nouvelle course catastrophique à Las Vegas, le Japonais n’était pas de bonne humeur.

"J’ai l’impression que tout est contre moi, la chance et tout le reste. Je n’aime pas le mot chance, mais ce week-end, c’est vraiment de la malchance. C’est dommage et frustrant de n’avoir pu exploiter mon rythme qu’en qualifications. J’ai tout gâché."

Du côté des pilotes Racing Bulls, il y a également deux ambiances différentes. Isack Hadjar est lui certain d’être en F1 en 2026, soit dans son baquet actuel, soit, bien plus probablement, promu aux côtés de Verstappen.

"Il y a un an, j’étais un peu incertain, c’est vrai. J’avais une idée, mais cette année, je suis mieux préparé. Je sais que je serai en Formule 1 l’année prochaine. L’année dernière, j’étais complètement perdu, alors je suis beaucoup moins paniqué maintenant."

Liam Lawson n’est toujours pas confirmé de son côté. Le Néo-Zélandais est toutefois très solide en cette fin de saison et devrait être conservé, même s’il admet ces dernières heures encore n’avoir aucun écho de la part de ses patrons.

"Honnêtement, je n’en ai absolument aucune idée. Je m’attends à ce que ce soit vers la fin, voire à la fin de la saison. Mais oui, c’est important, les deux équipes sont engagées dans une course cruciale pour leurs places dans le championnat constructeurs. Et je pense que pour donner les meilleures chances possibles aux deux équipes, c’est la raison de ce report. Ils vont repousser l’échéance le plus longtemps possible. Mais évidemment, je ne sais rien de plus."

Que peut-on imaginer dans le clan Red Bull, en étudiant les performances et les déclarations actuelles ? Nous nous dirigeons de plus en plus vers la confirmation d’un duo Verstappen - Hadjar chez Red Bull Racing.

Chez Racing Bulls, on peut parier sur le maintien en place de Liam Lawson. Reste à savoir s’il sera accompagné de Yuki Tsunoda ou du jeune pilote britannique Arvid Lindblad. Le deuxième scénario semble plus logique, étant donné que beaucoup considèrent que le Japonais a fait son temps dans la filière Red Bull. Et rétrograder un pilote plutôt très expérimenté - par rapport aux autres - dans l’équipe junior n’aurait pas vraiment de sens...