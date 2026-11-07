Les pilotes Williams F1 espèrent une course ’mouillée’ pour profiter de leur bonne qualification

Williams F1 pourrait bénéficier de sa meilleure chance de points ce dimanche en course à Interlagos, avec une voiture dans le top 10 et l’autre placée pas trop loin de cette barre sur la grille de départ du Grand Prix du Brésil. Alex Albon a atteint la Q3 et sera neuvième sur la grille grâce aux pénalités, ce qui lui permet d’espérer sereinement un bon résultat.

En revanche, le pilote thaïlandais a reconnu que s’il veut réussir un bon résultat en course, il est indispensable que la pluie soit de la partie, car c’est la seule chose qui nivellera assez les performances pour que Williams en profite.

"J’ai dû m’obliger à ne pas serrer le volant trop fort ! Je ne crois pas qu’il ait été droit une seule fois, c’était chaotique mais c’était amusant !" a expliqué Albon. "J’espère que ça restera humide demain, avec les pénalités devant nous on pourrait en profiter. On a besoin que ça reste mouillé et on fera de notre mieux."

"La pluie nous convient souvent et ça a été un bel effort de la part de toute l’équipe. Nous avons été performants sur les départ, donc le plan est de garder une course propre et de courir à partir de là. Les points sont l’objectif, alors espérons que ça reste humide."

Carlos Sainz était 15e de la qualification et il sera 13e au départ, avec l’espoir de profiter de cette place proche du top 10 pour viser les points au terme de la course, même s’il est conscient que ce ne sera pas chose aisée.

"C’était une séance très compliquée mais c’était très bien sur le mouillé. J’ai fait des bons tours en Q1 et Q2 sur le pneu full pluie, on est passés un peu tard aux intermédiaires" a déclaré le pilote espagnol.

"On ne saura jamais, car s’il n’y avait pas eu le drapeau rouge ça aurait surement été le bon timing pour passer aux intermédiaires. Mais il a été là et on n’a pas pu faire de tour en intermédiaires, et ceux qui ont réussi à le faire sont tous passés, donc on a été malchanceux."

"On est en bonne position pour en tirer quelque chose demain, on verra s’il fait sec ou si c’est mouillé, mais il semble que ce sera mouillé. La voiture était bonne sous la pluie en qualifs, j’étais dans le top 10 ou top 12 toute la séance, ce qui est bien pour nous, mais on n’a pas pu en profiter."