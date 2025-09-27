Schumacher va tester une IndyCar, on connait la date de cet essai

Mick Schumacher va faire un premier test en IndyCar le 13 octobre, pour étudier un possible engagement dans la catégorie l’année prochaine. Le pilote Alpine en WEC, qui a roulé chez Haas F1 pendant deux saisons, réfléchit à son avenir.

Normalement, il ne devrait pas continuer avec son équipe actuelle, et la porte de Cadillac s’est refermée quand Colton Herta a décidé de rejoindre l’équipe en tant que réserviste. Il va donc rouler avec l’équipe Rahal Letterman Lanigan Racing et a impatience de découvrir la Dallara IR20 à moteur Honda.

"Je suis très impatient de participer à mon premier essai en IndyCar" a déclaré Schumacher. "Un grand merci à l’équipe Rahal Letterman Lanigan Racing de m’avoir donné cette opportunité."

"Il en va de même pour le fait de piloter cette voiture pour la première fois à l’Indianapolis Motor Speedway, un circuit riche en histoire sur lequel mon père a déjà couru. Je suis impatient de découvrir ses particularités."

"Je suis très curieux de comprendre les particularités et les caractéristiques de cette voiture de course, qui est différente des voitures que j’ai l’habitude de conduire, tout en leur ressemblant, et je reste très intéressé par l’idée d’acquérir de l’expérience dans le monde varié du sport automobile."

"C’est formidable de pouvoir découvrir ce sport et sa difficulté, car j’ai beaucoup entendu parler de son exigence physique. Ce n’est un secret pour personne que je suis un grand fan des courses de monoplaces, donc ce premier essai en IndyCar sera une expérience inoubliable, et j’ai hâte de piloter une voiture où je peux voir mes roues."

Jay Frye, le président de l’équipe RLL Racing, se félicite d’avoir organisé un tel test : "C’est une opportunité incroyable pour RLL de tester un talent d’élite comme Mick, et de réunir deux familles légendaires du sport automobile."

Bobby Rahal explique pourquoi il est lui aussi impatient de voir Schumacher dans une de ses voitures : "J’ai suivi de loin la carrière de Mick ainsi que celle de son père, donc l’idée de le voir dans l’une de nos voitures de course est très excitante."

"Je pense que ce sera une grande journée pour RLL et aussi pour Mick, qui fera ses premiers pas en IndyCar. Il est évident qu’il a beaucoup de talent et, sachant que nous avons de très bons réglages pour le circuit routier de l’IMS, cela devrait lui donner une bonne base de départ."