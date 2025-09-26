Hamilton partage de mauvaises nouvelles concernant la santé de Roscoe
Son chien est tombé dans le coma suite à un examen
Lewis Hamilton n’a malheureusement pas partage de bonnes nouvelles concernant la santé de son chien Roscoe, révélant que son bouledogue anglais était maintenant dans le coma.
Hier, Hamilton a publié une photo de Roscoe sur les réseaux sociaux et a déclaré qu’il était malade, demandant à tout le monde de garder son chien dans leurs pensées et prières.
Hamilton devait participer à un test de pneus Pirelli avec Ferrari au Mugello aujourd’hui, mais il a été remplacé par Guanyu Zhou afin que le septuple champion du monde puisse rester avec son chien.
Roscoe a souvent accompagné Hamilton lors des week-ends de Grand Prix au cours des 12 dernières années, voyageant avec le Britannique et devenant l’une des mascottes du paddock de la Formule 1.
Le pilote Ferrari a donné des nouvelles aujourd’hui et elles ne sont pas rassurantes...
"Gardez Roscoe dans vos pensées. Je tiens à vous tenir tous informés."
"Roscoe a de nouveau contracté une pneumonie et avait du mal à respirer. Il a été admis à l’hôpital et mis sous sédatifs pour le calmer pendant qu’on l’examinait, et son cœur s’est arrêté pendant l’examen."
"Ils ont réussi à le réanimer, mais il est maintenant dans le coma. Nous ne savons pas s’il se réveillera."
"Demain, nous allons essayer de le réveiller. Je suis à ses côtés et je tiens à vous remercier tous pour vos prières et votre soutien."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Si vous appréciez nos articles, faites-le savoir à Google, cela nous boostera ! Un clic qui ne change rien pour vous mais qui signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur le bouton Suivre sur Google pour nous soutenir !
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Ferrari
- Hamilton partage de mauvaises nouvelles concernant la santé de Roscoe
- Même en voyant Ferrari ’complètement perdue’, Villeneuve ne s’inquiète pas pour la Scuderia
- Leclerc et Hamilton en désaccord sur le futur des Sprints F1
- Leclerc révèle la raison derrière sa contre-performance
- Hamilton demande aux fans des ’pensées et prières’ pour son fidèle compagnon