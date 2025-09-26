Hamilton partage de mauvaises nouvelles concernant la santé de Roscoe

Lewis Hamilton n’a malheureusement pas partage de bonnes nouvelles concernant la santé de son chien Roscoe, révélant que son bouledogue anglais était maintenant dans le coma.

Hier, Hamilton a publié une photo de Roscoe sur les réseaux sociaux et a déclaré qu’il était malade, demandant à tout le monde de garder son chien dans leurs pensées et prières.

Hamilton devait participer à un test de pneus Pirelli avec Ferrari au Mugello aujourd’hui, mais il a été remplacé par Guanyu Zhou afin que le septuple champion du monde puisse rester avec son chien.

Roscoe a souvent accompagné Hamilton lors des week-ends de Grand Prix au cours des 12 dernières années, voyageant avec le Britannique et devenant l’une des mascottes du paddock de la Formule 1.

Le pilote Ferrari a donné des nouvelles aujourd’hui et elles ne sont pas rassurantes...

"Gardez Roscoe dans vos pensées. Je tiens à vous tenir tous informés."

"Roscoe a de nouveau contracté une pneumonie et avait du mal à respirer. Il a été admis à l’hôpital et mis sous sédatifs pour le calmer pendant qu’on l’examinait, et son cœur s’est arrêté pendant l’examen."

"Ils ont réussi à le réanimer, mais il est maintenant dans le coma. Nous ne savons pas s’il se réveillera."

"Demain, nous allons essayer de le réveiller. Je suis à ses côtés et je tiens à vous remercier tous pour vos prières et votre soutien."