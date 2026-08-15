’Quelque chose s’est brisé’ entre Verstappen et Red Bull selon Ralf Schumacher

L’avenir de Max Verstappen pourrait bien être l’un des principaux moteurs du prochain marché des pilotes en Formule 1. Alors que le quadruple champion du monde dispose encore d’un contrat avec Red Bull jusqu’à fin 2028, les difficultés de l’écurie et les interrogations répétées du Néerlandais ont alimenté les spéculations sur un possible départ anticipé. Pour Ralf Schumacher, la relation entre les deux parties a déjà changé et les dernières informations sur Carlos Sainz l’intriguent.

Verstappen connaît en effet une saison 2026 compliquée. Le pilote Red Bull a à plusieurs reprises laissé entendre qu’il pourrait remettre en question sa présence en Formule 1, notamment en raison de son insatisfaction vis-à-vis de certaines évolutions du championnat.

Son contrat avec Red Bull court pourtant jusqu’en 2028. Des clauses de performance pourraient toutefois lui permettre de quitter l’équipe avant cette échéance si certaines conditions sont réunies. Cette possibilité est évidemment scrutée de très près par les acteurs du marché des pilotes.

Ralf Schumacher s’interroge notamment sur la situation de Carlos Sainz après les informations qui ont fuité sur son refus de prolonger pour l’instant son contrat chez Williams (voir notre article complet sur les transferts F1).

Pour l’ancien pilote de Formule 1, les informations concernant l’avenir de Sainz pourraient bien cacher celle d’un possible baquet Red Bull libéré par Verstappen.

"Je suis curieux concernant Carlos Sainz," a déclaré Schumacher à Sky Deutschland. "On a appris ces dernières heures qu’il a refusé une offre de Williams. Il a dû apprendre quelque chose ou on lui dit d’attendre encore."

"Est-ce que cela a quelque chose à voir avec le fait que Max Verstappen pourrait quitter Red Bull ? Oscar Piastri a perdu un peu de son statut. Ou est-ce que Sainz se dirige peut-être vers Audi ?"

Le cas de Sainz constitue effectivement l’une des inconnues du marché. Après avoir refusé Audi pour rejoindre Williams, l’Espagnol avait été récompensé par une excellente saison 2025 de l’écurie britannique. Mais la nouvelle réglementation a bouleversé ses perspectives : Williams n’occupe actuellement que la neuvième place du championnat constructeurs.

Schumacher estime que les difficultés de l’équipe dirigée par James Vowles pourraient également peser lourd dans les décisions de Sainz.

"Les choses sont en pleine tourmente chez Williams. L’équipe a fait une énorme erreur avec la voiture."

"James Vowles n’a apparemment pas suffisamment bien organisé les choses, maintenant que lui et son équipe ont pu construire une voiture à partir de zéro pour la première fois avec la nouvelle réglementation."

"Il y a probablement aussi beaucoup de tensions là-bas."

Le marché ne se limite évidemment pas à Williams ou à Audi pour Sainz.

Depuis plusieurs mois, différentes hypothèses circulent autour du quadruple champion du monde. Mercedes F1 a régulièrement été citée, tandis que McLaren apparaît davantage comme une destination crédible. Cette dernière piste a notamment pris de l’ampleur avec la perspective de voir Gianpiero Lambiase, l’ingénieur de course de longue date de Verstappen, rejoindre McLaren en 2028 au plus tard.

Le scénario d’un transfert vers Woking reste néanmoins hypothétique. Plusieurs options sont évoquées pour Verstappen, mais la tendance actuelle reste plutôt à un maintien chez Red Bull. L’ancien directeur de Haas, Gunther Steiner, a d’ailleurs estimé que le Néerlandais aurait peu de raisons de rejoindre une équipe qui ne serait pas plus compétitive que Red Bull.

Ralf Schumacher se montre toutefois beaucoup plus préoccupé par l’état actuel de la relation entre Verstappen et son écurie.

"Quelque chose s’est brisé entre Verstappen et Red Bull," estime-t-il.

"Les discussions incessantes concernant son avenir finissent également par devenir épuisantes pour l’équipe."

"L’équipe n’a pas non plus été à la hauteur. La voiture était particulièrement mauvaise en début de saison, même si l’évolution apparue en Autriche a permis d’améliorer quelque peu la situation."

"Mais la voiture est très difficile à conduire."

Cette dernière remarque est particulièrement importante pour comprendre le dilemme de Verstappen. Le Néerlandais a toujours été capable de compenser certaines faiblesses de ses monoplaces grâce à son talent et à sa capacité à exploiter une voiture délicate.

Mais les nouvelles réglementations ont placé Red Bull face à des difficultés qu’une simple mise à jour ne semble pas avoir totalement résolues.

Le choix entre la fidélité et la victoire

Pour Schumacher, le dilemme de Verstappen est finalement assez simple à résumer : rester dans une équipe où il se sent chez lui ou prendre le risque d’un changement pour retrouver une voiture susceptible de lui offrir davantage de victoires.

Le Néerlandais évolue chez Red Bull depuis son arrivée dans l’équipe première en 2016. Il y a remporté ses quatre titres mondiaux et construit l’essentiel de sa carrière autour de la structure autrichienne.

"D’un côté, Max se sent bien chez Red Bull. D’un autre côté, il y a McLaren, où Lando Norris vient de prouver avant la pause qu’il peut déjà gagner avec sa voiture."

"Max pense sans aucun doute qu’il serait encore meilleur là-bas lui-même."

"La question est de savoir si Max a perdu confiance dans la capacité de Red Bull à redresser la situation, ou si cette restructuration prendra simplement trop de temps pour lui."