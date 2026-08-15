’Tous des abrutis !’ : quand Coulthard a insulté Red Bull avec Mateschitz à la radio !

David Coulthard a raconté une anecdote savoureuse datant de ses dernières années en Formule 1, lorsqu’une frustration en piste l’avait conduit à qualifier son propre employeur "d’abruti" à la radio. Une sortie restée hors antenne, mais qui n’avait pas échappé à Dietrich Mateschitz, le fondateur de Red Bull, ni à Christian Horner, alors patron de l’écurie.

Coulthard a disputé la dernière partie de sa carrière chez Red Bull Racing, où il a notamment contribué, aux côtés de Horner et de plusieurs autres dirigeants, à poser les premières bases de l’équipe appelée à devenir l’une des grandes puissances de la Formule 1.

En 2006, Red Bull alignait déjà deux écuries sur la grille : Red Bull Racing et Toro Rosso, cette dernière étant devenue au fil des années l’équipe aujourd’hui connue sous le nom de Racing Bulls. Coulthard a rapidement compris que, malgré leur propriétaire commun, les deux structures avaient vocation à fonctionner indépendamment et à tenter chacune de progresser dans la hiérarchie.

Une philosophie qu’il a découverte d’une manière assez particulière.

L’anecdote remonte au Grand Prix d’Allemagne 2007, à Hockenheim. Après son arrêt au stand, Coulthard s’est retrouvé derrière une Toro Rosso. La situation était particulièrement frustrante pour le pilote Red Bull puisque les deux monoplaces se trouvaient dans des phases de course très différentes.

"J’ai vécu une situation, si je remonte assez loin, à Hockenheim, probablement en 2007, où je suis sorti de mon arrêt au stand derrière une Toro Rosso, comme elle s’appelait à l’époque, qui est devenue aujourd’hui Racing Bulls," a raconté Coulthard dans le podcast Up To Speed.

Coulthard disposait de pneus neufs, tandis que la Toro Rosso roulait avec des gommes usées. Il estimait donc perdre inutilement du temps derrière une monoplace "amie".

"J’étais sur des pneus neufs, elle était sur des pneus usés, et nous faisions tous partie de la même famille, puisque nous appartenions à Red Bull."

Le Britannique a donc demandé à son équipe de prévenir Toro Rosso afin que son pilote comprenne qu’il était nécessaire de laisser passer sa Red Bull.

"J’étais à la radio en disant : ’Faites savoir à la Toro Rosso que nous sommes dans des phases différentes de la course’, et rappelons-nous que ce n’était pas une période où Red Bull Racing ou Toro Rosso marquaient régulièrement des points. C’étaient les années de construction," a expliqué Coulthard.

À cette époque, Red Bull Racing cherchait encore à s’établir durablement dans le peloton de tête. Les deux équipes n’avaient donc pas encore le poids sportif qu’elles allaient acquérir quelques années plus tard.

Mais la Toro Rosso n’a pas bougé.

"Elle ne s’écarte pas. Je reprends la radio et je dis : ’Les gars, je suis simplement en train de perdre du temps’."

La situation était d’autant plus pénalisante que les possibilités de dépassement étaient alors bien plus limitées qu’aujourd’hui.

"Nous n’avions pas de KERS. Nous n’avions pas de DRS. Nous devions compter sur le fait de trouver d’une manière ou d’une autre une possibilité de dépassement."

La patience de Coulthard a finalement atteint ses limites.

"Bref, ils ne se sont pas écartés, donc je suis à la radio en train de dire : ’Vous êtes des abrutis, vous êtes tous des branleurs !’"

Le pilote pensait évidemment que cette colère resterait confinée au canal de communication interne de son équipe. Mais il allait découvrir que l’un des hommes les plus importants de toute l’organisation Red Bull avait entendu son message.

"J’ai alors découvert que M. Mateschitz, le propriétaire de Red Bull, était à l’écoute de la radio."

Cette présence aurait pu donner une tout autre dimension à l’incident. Pourtant, la réaction du fondateur de Red Bull a plutôt permis à Coulthard de comprendre la philosophie qui existait derrière la coexistence des deux équipes.

"Et il s’est avéré que son point de vue était le suivant : il y a deux équipes appartenant à Red Bull, mais elles fonctionnent indépendamment, et il s’agit de savoir laquelle peut atteindre le sommet."

"Je respecte cela, et je respecte aussi le fait qu’il ne soit donc pas venu me voir ensuite pour me dire : ’Ne parle plus jamais comme ça à la radio’."

Horner remercie Coulthard pour le "compliment"

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais Coulthard a découvert à son retour aux stands que son accès de colère avait également été remarqué par Christian Horner et le reste de l’équipe Red Bull Racing. La radio n’avait cependant pas été diffusée au public.

"Ce n’était pas diffusé. C’est simplement lorsque je suis revenu aux stands que Christian Horner et l’équipe m’ont dit : ’Oui, merci pour le compliment !’"

Coulthard est resté chez Red Bull jusqu’à la fin de la saison 2008, date à laquelle il a mis un terme à sa carrière en Formule 1. Son palmarès compte 13 victoires en Grand Prix : la première obtenue avec Williams, puis les douze autres sous les couleurs de McLaren.

Son passage chez Red Bull n’a donc pas ajouté de victoire à son palmarès, mais il a constitué une période importante dans la construction de l’écurie. Aux côtés de Horner, Coulthard a participé aux premières années d’une structure qui allait ensuite devenir une référence de la Formule 1 et décrocher plusieurs titres mondiaux.

Horner, lui, est resté à la tête de Red Bull Racing jusqu’à son départ après le Grand Prix de Grande-Bretagne 2025, mettant fin à près de deux décennies passées à diriger l’écurie.