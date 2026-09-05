Domenicali : l’Italie revient au premier plan en Formule 1

L’Italie est en train de retrouver une place de premier plan dans l’univers de la Formule 1. Alors que Milan accueillera en février 2027 un grand événement de lancement de la saison réunissant les onze écuries et leurs pilotes, Kimi Antonelli contribue lui aussi à raviver l’intérêt du public italien, notamment auprès des plus jeunes. Pour Stefano Domenicali, cette dynamique traduit une évolution profonde de la perception de la Formule 1 dans son pays.

Après avoir entretenu le suspense autour d’un grand événement organisé en Italie, la Formule 1 a officiellement confirmé vendredi la tenue de F1 Live Milan, du 18 au 20 février 2027. Le rendez-vous prendra la forme d’un festival destiné aux fans pendant trois jours, complété par un grand spectacle organisé le premier jour et réunissant les pilotes et les directeurs des onze écuries engagées dans le championnat. Il n’est a priori pas question, selon nos informations, d’y imposer une présentation impérative des monoplaces 2027 en avant-première, comme en 2025.

Pour Stefano Domenicali, directeur général de la Formule 1 et ancien patron de Ferrari, le choix de Milan constitue bien davantage qu’un simple événement promotionnel. Il symbolise la place croissante occupée par l’Italie dans le développement de la discipline.

"La présentation du Championnat du monde 2027 à Milan est le symbole du rôle de plus en plus important de l’Italie."

Interrogé par La Gazzetta dello Sport, l’Italien a expliqué que cette évolution s’inscrivait dans une transformation plus générale de la manière dont son pays considère désormais la Formule 1. La discipline ne serait plus perçue uniquement comme une compétition sportive.

"Le pays a compris ce que représente aujourd’hui la Formule 1, y compris d’un point de vue politique."

"Notre sport est désormais reconnu comme une nouvelle plateforme sportive avec une portée plus large que par le passé, et qui a permis à notre pays de revenir au premier plan."

Le choix de Milan pour lancer la saison 2027 s’inscrit donc dans cette volonté de faire de la Formule 1 une expérience plus large, capable de toucher un public qui ne se limite pas nécessairement aux passionnés de sport automobile.

Cette renaissance de l’intérêt italien pour la Formule 1 repose également sur une figure particulièrement importante : Kimi Antonelli. Le jeune pilote Mercedes, âgé de seulement 20 ans, occupe actuellement la tête du championnat et est devenu l’un des principaux visages de la nouvelle génération italienne.

Pour Domenicali, Antonelli joue un rôle particulier parce qu’il parvient à attirer une audience qui ne suivait pas nécessairement la Formule 1 auparavant, notamment chez les jeunes.

"Kimi attire un nouveau public parce qu’il est une personnalité capable de toucher plusieurs univers."

Le dirigeant italien insiste notamment sur la personnalité du pilote Mercedes, qui contribue à rendre son image accessible à un public beaucoup plus large.

"Il est Italien, incroyablement sympathique, quelqu’un qui plaisante et auquel il est facile de s’attacher."

Domenicali juge particulièrement spectaculaire la croissance de l’intérêt suscité par Antonelli, qu’il décrit comme "impressionnante" et "exponentielle". Cette progression représente toutefois un nouveau défi pour la Formule 1 : transformer ces nouveaux spectateurs en supporters fidèles sur le long terme.

Un Sprint à Monza en 2027

L’Italie bénéficiera également d’un autre changement important au calendrier 2027. Monza accueillera pour la première fois une course Sprint, offrant au public italien un week-end au format enrichi.

Domenicali a confirmé que le nombre total de Sprints augmentera à partir de 2027, tout en restant inférieur à la moitié du nombre total de Grands Prix.

Le responsable de la Formule 1 a ainsi précisé que le nombre de courses Sprint resterait "inférieur à la moitié" du calendrier, malgré cette augmentation.

Monza bénéficiera donc d’une nouvelle exposition dans un championnat qui cherche toujours à diversifier le format de ses week-ends et à proposer davantage de spectacle aux spectateurs présents sur les circuits.

Imola reste en réserve en cas de crise au Moyen-Orient

La situation géopolitique devrait avoir des conséquences sur la fin de la saison actuelle. Alors que la crise au Moyen-Orient enfle encore et fait planer des incertitudes autour de certaines épreuves, Imola reste disponible pour un éventuel retour au calendrier dans l’hypothèse où les conditions de sécurité empêcheraient la tenue des Grands Prix concernés.

Domenicali a toutefois refusé de confirmer officiellement le scénario de remplacement, alors que ce scénario devient de plus en plus inévitable.

"Nous avons la confirmation du Qatar et d’Abu Dhabi mais je ne discuterai pas de quelque chose dont je ne peux pas parler ouvertement."

"Nous suivons l’évolution de la situation et sommes en contact permanent. Si les circonstances nous empêchent de garantir pleinement la sécurité et la tenue de l’événement, d’autres décisions devront être prises."