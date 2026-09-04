La Formule 1 annonce F1 Live Milan pour lancer la saison 2027

La Formule 1 va investir Milan pendant trois jours à l’occasion de F1 Live Milan, un nouveau grand rendez-vous destiné aux fans qui se tiendra du 18 au 20 février 2027, quelques semaines avant le début de la saison. Après le succès de F1 75 Live organisé à Londres en 2025, la discipline veut aller encore plus loin avec un événement plus immersif, mêlant pilotes, directeurs d’équipe, musique, divertissement et expériences consacrées à l’univers de la Formule 1.

F1 Live Milan sera organisé autour de deux rendez-vous distincts. Le premier, le Milan Fan Festival, se déroulera pendant les trois journées, du 18 au 20 février. Le second sera F1 The Show, un spectacle organisé sur une seule soirée, le 18 février, avec la présence annoncée des pilotes et des directeurs d’équipe des onze écuries engagées en Formule 1, ainsi qu’une programmation musicale et de divertissement.

L’ambition affichée par la discipline est de proposer une expérience encore plus importante et immersive que F1 75 Live, organisé à l’O2 de Londres en 2025. Cet événement avait été diffusé en direct dans 37 territoires à travers le monde et avait attiré 7,5 millions de téléspectateurs lors de sa retransmission.

Pour F1 Live Milan, la Formule 1 entend transformer un lieu emblématique de la ville italienne en une véritable destination consacrée à la discipline. Le format étendu sur trois jours doit notamment permettre de placer davantage les fans au centre de l’événement, tout en reprenant l’atmosphère des festivals organisés dans les villes accueillant les Grands Prix à travers le monde.

Le public aura ainsi davantage de possibilités de se plonger dans l’univers de la Formule 1 et dans son avenir, avec une programmation qui sera progressivement dévoilée au cours des prochains mois.

Le point culminant sera toutefois F1 The Show, qui se tiendra uniquement le 18 février 2027. Les principales vedettes de la Formule 1 seront réunies pour une soirée mêlant spectacle, musique et divertissement, avec l’objectif de recréer toute l’énergie qui accompagne la discipline, sur la piste comme en dehors.

Après Londres, c’est donc Milan qui prendra le relais. La ville italienne a été choisie pour son lien particulièrement fort avec la Formule 1 et pour la passion durable que l’Italie nourrit à l’égard de la discipline. Milan est également une capitale mondiale de la culture, de la création et du design, tout en se trouvant à faible distance de Monza, circuit légendaire qui accueille le Grand Prix d’Italie et constitue l’un des sites les plus historiques du championnat.

Le choix de Milan permet ainsi à la Formule 1 de s’installer au cœur d’une région intimement liée à son histoire, tout en donnant à F1 Live une nouvelle dimension avant le début de la saison 2027.

L’événement interviendra en effet juste avant le lancement de la saison 2027, qui doit voir les équipes et les pilotes proposer des courses encore plus disputées roue contre roue, ainsi qu’un spectacle renforcé sur et en dehors de la piste.

Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1, insiste sur l’ambition qui accompagne ce nouveau rendez-vous.

"Nous voyons toujours les choses en grand et nous cherchons constamment à repousser les limites, et F1 Live Milan va être une expérience incroyable, conçue avec nos fans au cœur du projet. Nous voulons qu’ils aient le sentiment qu’ils ne se contentent pas de regarder le sport, mais qu’ils y sont véritablement immergés."

Cette volonté d’aller à la rencontre du public constitue l’un des axes majeurs de la stratégie actuelle de la Formule 1, alors que la discipline cherche à rapprocher toujours davantage ses acteurs et ses spectateurs.

"C’est une partie importante de notre ambition permanente de rapprocher la Formule 1 de ses fans comme jamais auparavant, en leur donnant la possibilité de voir leurs héros de près et de ressentir l’énergie, l’innovation et l’émotion qui rendent la Formule 1 si unique," poursuit Domenicali.

Le dirigeant italien rappelle toutefois que ces grands événements ne doivent pas faire oublier l’essentiel : la compétition automobile reste au centre du projet de la discipline. L’objectif est plutôt de prolonger l’expérience et de trouver de nouvelles manières de faire vivre la Formule 1 à un public toujours plus large.

"Alors que la F1 continue de toucher de nouveaux publics partout dans le monde, la course sera toujours notre âme, mais nous voulons également créer des expériences inoubliables qui donnent vie à l’excitation de la Formule 1 à une échelle encore plus grande et continuer à explorer ce qui est possible."

F1 Live Milan s’inscrit directement dans la continuité de F1 75 Live, dont le succès avait constitué un précédent important pour la discipline. Mais la Formule 1 veut désormais exploiter cette expérience sur une durée beaucoup plus longue, en faisant de toute une ville le théâtre de son rendez-vous.

"En nous appuyant sur l’extraordinaire succès de F1 75 à Londres, F1 Live Milan va transformer la ville en un festival de Formule 1 pendant trois journées inoubliables, en réunissant des personnes venues du monde entier pour célébrer tout ce qu’elles aiment dans notre sport," explique Domenicali.

Le président-directeur général de la Formule 1 se réjouit enfin de voir cet événement se dérouler dans son pays natal, avec l’espoir que le public italien réservera un accueil particulièrement chaleureux aux visiteurs venus de l’étranger.

"Je sais que mes compatriotes italiens offriront un accueil fantastique aux fans qui feront le déplacement pour F1 Live Milan et j’ai hâte de voir la ville prendre vie avec l’énergie de la Formule 1, en créant des souvenirs qui dureront toute une vie."

Les organisateurs n’ont toutefois pas encore dévoilé tous les détails de F1 Live Milan. Le contenu précis des trois journées du Milan Fan Festival ainsi que la programmation de F1 The Show seront communiqués dans les prochains mois. A priori la présentation obligatoire en avant-première des F1 de 2027 à Milan ne sera pas imposée aux équipes.

Les billets seront mis en vente plus tard cette année, tandis que les fans pourront également préenregistrer leur intérêt afin d’être informés des modalités d’accès à l’événement. Pour ceux qui ne pourront pas se rendre à Milan, la Formule 1 prévoit par ailleurs une diffusion et une couverture de F1 Live Milan sur un large éventail de supports.

Avec ce rendez-vous, la discipline entend donc faire de Milan l’épicentre de la Formule 1 pendant trois jours à l’aube de la saison 2027. Une nouvelle étape dans la volonté de la F1 d’étendre l’expérience proposée à ses fans bien au-delà des seuls week-ends de Grand Prix.