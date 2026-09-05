’Encore plus agréable’ : Hadjar savoure un podium de Monaco enfin ’inscrit dans les livres’

Isack Hadjar peut désormais inscrire noir sur blanc le podium du Grand Prix de Monaco 2026 dans son palmarès. Après plusieurs mois de procédure judiciaire, la décision de la Cour internationale d’appel de la FIA a finalement rétabli les deux pénalités infligées à Pierre Gasly dans les résultats de la course. Le Français récupère ainsi sa troisième place et le podium qu’il avait occupé à Monte-Carlo aux côtés de Kimi Antonelli et Lewis Hamilton.

À Monaco, Isack Hadjar avait franchi la ligne d’arrivée en troisième position, derrière le vainqueur Kimi Antonelli et Lewis Hamilton. Le pilote Red Bull pensait alors avoir décroché le deuxième podium de sa carrière et son premier sous les couleurs de l’écurie autrichienne.

Mais deux pénalités de cinq secondes infligées à Pierre Gasly pour des excès de vitesse dans la voie des stands avaient changé la hiérarchie. Les deux sanctions avaient été ajoutées au temps de course du pilote Alpine, le faisant reculer jusqu’à la septième place et permettant ainsi à Hadjar de monter sur le podium.

L’affaire ne s’était toutefois pas arrêtée là. Alpine avait déposé avec succès une demande de révision concernant les deux pénalités infligées à Gasly. Cette procédure avait abouti au retrait des sanctions et à la promotion du Français à la troisième place, reléguant Hadjar au quatrième rang.

Red Bull et McLaren avaient alors décidé de faire appel de cette décision devant la plus haute instance juridique du sport automobile placé sous l’autorité de la FIA : la Cour internationale d’appel.

L’audience s’était tenue au mois d’août, avant que la décision ne soit finalement rendue vendredi. La Cour a décidé de rétablir les pénalités de Pierre Gasly, confirmant ainsi la troisième place de Hadjar.

Le pilote Red Bull récupère donc officiellement le premier podium de sa carrière avec l’écurie autrichienne, ainsi que le deuxième de sa carrière en Formule 1.

"C’est génial de récupérer le podium"

Hadjar avait vécu l’expérience particulière de monter sur le podium de Monte-Carlo, aux côtés d’Antonelli et Hamilton, avant même que son classement ne soit ensuite remis en question. La décision de la Cour internationale d’appel lui permet désormais de voir cette performance officiellement inscrite dans les statistiques de la Formule 1.

Le Français a enfin réagi ce matin à la nouvelle tombée hier et il ne cache pas sa satisfaction après cette bataille juridique menée par Red Bull en collaboration avec McLaren.

"C’est génial de récupérer le podium."

"J’ai toujours dit que l’on ne pouvait jamais enlever le sentiment de se tenir sur le podium de Monaco, quel que soit le résultat, mais le fait qu’il soit officiellement inscrit dans les livres est encore plus agréable."

Le pilote Red Bull tient surtout à remercier son équipe pour avoir poursuivi le combat.

"Un grand merci à Laurent et à l’équipe pour s’être battus avec acharnement en dehors de la piste afin de récupérer celui-ci, mon premier avec ces couleurs."

Cette décision fait évidemment un autre déçu dans le camp français, Pierre Gasly, qui a indiqué ce matin qu’il ne comptait pas s’arrêter là avec son équipe, estimant que ce podium lui avait été "volé".