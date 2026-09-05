’Kimi pique des fans à Ferrari’ : Briatore voit grand pour Antonelli

Alpine a choisi la stabilité pour 2027 en confirmant la prolongation de Franco Colapinto aux côtés de Pierre Gasly. Pour Flavio Briatore, cette décision répond avant tout à une volonté de continuité, alors que l’Argentin a nettement progressé au cours de sa deuxième saison en Formule 1. Mais l’Italien porte également un regard très enthousiaste sur l’autre jeune pilote qui fait vibrer son pays : Kimi Antonelli, dont les performances chez Mercedes commencent à lui attirer une place particulière dans le cœur des tifosi.

Après avoir officialisé la présence de Franco Colapinto dans son effectif pour la saison 2027, Alpine entend désormais construire dans la durée avec un duo qui a progressivement trouvé ses marques. Le pilote argentin a franchi un cap cette année, après une première saison difficile, mais Flavio Briatore estime à Monza que sa progression doit encore s’inscrire dans un cadre stable.

"Eh bien, vous savez, ce qui est le plus important dans l’équipe maintenant, c’est la constance. Pour 2027, nous pensons que le mieux était de conserver les deux pilotes que nous avons."

Pour Briatore, le choix de ne pas modifier l’effectif ne repose donc pas uniquement sur les performances individuelles des deux hommes. La stabilité doit permettre à Alpine de construire plus efficacement alors que l’écurie cherche à poursuivre sa progression.

L’Italien souligne en particulier les progrès réalisés par Colapinto au cours de cette saison.

"Franco a progressé cette année. Il est bien, bien meilleur que l’année précédente."

Le pilote argentin reste toutefois au début de sa carrière. Après avoir découvert la Formule 1 à temps partiel en 2024 avant d’effectuer sa première saison complète, Colapinto dispose encore d’une marge de progression importante.

"Il est encore très jeune. C’est sa deuxième saison, essentiellement sa première saison complète en Formule 1."

"Je pense que c’était la bonne décision de conserver les deux pilotes que nous avons."

"Franco est très, très heureux de rester dans l’équipe et la relation entre Franco et Pierre est excellente pour le moment, car on ne sait jamais ce qui peut se passer."

"Mais la constance est le premier élément que nous voulons conserver dans l’équipe."

Antonelli, nouveau chouchou des tifosi ?

La question de la stabilité chez Alpine a ensuite laissé place à un sujet beaucoup plus italien. Avec Kimi Antonelli, la Formule 1 dispose en effet d’un jeune pilote italien capable de jouer les premiers rôles avec Mercedes, dans un pays où la passion pour la discipline reste intimement liée à Ferrari.

Flavio Briatore, Italien lui-même, mesure parfaitement les attentes qui peuvent peser sur les épaules d’un jeune pilote lorsqu’il devient le symbole des espoirs sportifs de tout un pays. Mais plutôt que de s’attarder sur la pression, il préfère souligner l’ampleur du phénomène Antonelli.

"En ce moment, en Italie, nous avons deux grands noms : Jannik Sinner et Kimi."

"Je pense que Kimi enlève aussi peu à peu des supporters à Ferrari, petit à petit, parce que ce qu’il réalise cette année est vraiment incroyable."

"Il réalise des performances incroyables. Aucune erreur, très fort, très clair et toujours très, très jeune."

Pour Briatore, l’émergence d’Antonelli dépasse ainsi largement le cadre de Mercedes. Elle constitue une excellente nouvelle pour l’ensemble de la Formule 1 et pour l’Italie, qui dispose à nouveau d’un jeune pilote susceptible de viser les sommets.

"C’est bon pour la Formule 1 et c’est également très bon pour l’Italie, parce qu’avoir un champion potentiel comme Kimi est une bonne chose pour le sport, c’est une bonne chose pour le pays."

"Et nous avons de la chance d’avoir deux gars extraordinaires, Sinner et Kimi."