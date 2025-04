Leclerc : La 3e place montre que Ferrari va ’dans la bonne direction’

Charles Leclerc n’était pas optimiste avant les qualifications du Grand Prix de Bahreïn, et la troisième place est une grande surprise pour le pilote Ferrari. Il est satisfait de voir les progrès de la Scuderia et de se sentir de plus en plus à l’aise.

"Je ne m’attendais pas à être troisième, je savais toutefois qu’on avait du rythme et que je devais être patient en Q1 et Q2 pour que la piste tourne dans notre sens. Au début de Q3, ça semblait mauvais avec les vieux pneus, et c’était mieux avec les pneus neufs" a noté Leclerc.

"Je suis heureux, je ne m’y attendais pas, mais ça montre que l’on a exploité nos erreurs des semaines précédentes. Je trouve la bonne direction et semaine après semaine, on arrive à tirer de plus en plus de performances de la voiture."

Ferrari a apporté un package d’évolutions ce week-end, centré sur un nouveau plancher. Le Monégasque confirme le bon fonctionnement de ces nouveautés mais révèle que le gain en performance sera encore plus net sur le tracé rapide de Djeddah la semaine prochaine.

"Oui totalement, l’équipe a travaillé dur pour amener les évolutions. Je ne pense pas que ce soit le circuit sur lequel elles seront les plus importantes, mais elles fonctionnent et la semaine prochaine, elles devraient être très efficaces."