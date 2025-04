’Des choses que l’on ne voit pas sous le casque’ : Piastri relativise son ’calme’

Oscar Piastri est souvent vu comme un pilote très calme et imperturbable, notamment face à son équipier Lando Norris. Le pilote McLaren F1 assure qu’il s’est parfois laissé dépasser par ses émotions, et que devenir plus froid face aux difficultés est aussi le fruit d’un travail spécifique.

"J’ai été émotif à plusieurs reprises au cours de ma carrière" a déclaré Piastri. "Lorsqu’il y a des émotions négatives, oui, cela a un impact négatif. Je pense que le fait d’être calme et d’essayer de rester détendu est quelque chose de naturel, mais il y a aussi beaucoup d’efforts conscients à faire dans ce domaine."

Pour rester calme en public, l’Australien réussit à ne pas les montrer quand il est filmé, et parle à la radio quand il est assez sous contrôle : "Il y a aussi des émotions positives. J’ai dit qu’après la Chine, si vous aviez une caméra sur moi et que vous pouviez voir mon visage, j’étais sacrément excité."

"Il y a des émotions. La radio est un bouton pour une raison, et vous l’utilisez quand vous pensez que vous devez le faire. Il y a probablement d’autres choses que l’on ne voit pas sous le casque. Mais pour moi, c’est comme ça que je l’aborde."