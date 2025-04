’Ils ne sont pas en pole’ : Horner explique pourquoi Racing Bulls a moins de difficultés

Le manque de corrélation entre la soufflerie de Red Bull et la RB21 en piste se montrent de plus en plus difficiles à combler, comme l’a expliqué Christian Horner. Le directeur de Red Bull note en effet qu’il y a une différence qui complique la tâche pour gagner du temps en soufflerie.

"En premier lieu, la soufflerie nous a conduits dans une direction qui ne reproduit pas ce que nous faisons sur la piste, ce qui fait que vous vous retrouvez avec un mélange entre ce que vos outils vous disent et ce que les données de la piste sont" a déclaré Horner. "Je pense qu’il est clair que nous comprenons le problème, il s’agit de mettre en œuvre la solution."

"Maintenant, c’est fondamentalement un problème d’aérodynamique dont nous avons besoin pour lui donner de l’adhérence. Le problème que nous avons est que nous sommes à la fin d’une série de règlements où les gains sont très, très marginaux et je pense que nous voyons certaines des lacunes de notre soufflerie actuelle."

Le Britannique explique plus en détail la différence entre ce que donne la soufflerie et ce qui se traduit en piste, et détaille que les différences qui sont vues dans un run en soufflerie sont bien supérieures à ce que recherche l’équipe en matière de gains aérodynamiques, compliquant la justesse des évolutions.

"Je pense que lorsque l’on aborde les éléments les plus fins d’un règlement comme celui-ci, la soufflerie dont nous disposons a ses limites, et c’est pourquoi nous avons investi dans une nouvelle soufflerie. Mais avec un ensemble de réglementations comme celui-ci, vous avez une dispersion de trois points par run, à peu près."

"Et lorsque vous cherchez un point, un point et demi, vous savez, c’est dans la dispersion de la lecture que vous obtenez du tunnel. Donc, oui, cela n’aide pas, mais nous avons des ingénieurs, des aérodynamiciens et des concepteurs mécaniques très brillants. Je suis sûr que nous trouverons une solution."

Horner a confirmé que Racing Bulls utilise la même soufflerie que Red Bull, et interrogé sur la raison pour laquelle l’équipe de Faenza n’a pas de problèmes, il pense que c’est juste une question de limite à atteindre : "Je pense que c’est parce qu’ils ne sont pas en pole position".

Il admet toutefois que l’équilibre est moins précaire sur la VCARB 02 que sur la RB21 : "Je pense que leur voiture est bien équilibrée, ce qui a donné confiance à leurs pilotes sur un tour. Et la voiture a un sous-virage prévisible. Mais la voiture, on le voit sur les longs relais, perd en performance."

"Évidemment, ils utilisent la même soufflerie, les mêmes outils. Ils utilisent notre suspension. Ils utilisent notre boîte de vitesses et notre groupe motopropulseur, ce qui est autorisé par le règlement, mais cela montre simplement que si vous manquez d’équilibre, vous perdez un temps précieux sur la piste."