Hamilton : Je suis de retour à mon meilleur niveau !

Le 203e podium de Lewis Hamilton en F1 aura été son premier avec Ferrari : il était grand temps de le signer pour le pilote britannique, qui prenait son mal en patience, après une saison 2025 si compliquée.

Mais depuis la révolution réglementaire de 2026, Lewis Hamilton semble comme ressuscité dans la voiture rouge. À l’aise, en confiance, mais aussi déterminé à prouver sa valeur face à son redoutable coéquipier Charles Leclerc, Lewis Hamilton s’est même payé le luxe d’une formidable, angoissante et surtout propre bataille en piste avec l’autre Ferrari. Certes, les Mercedes F1 ont encore une bonne marge d’avance… cependant, tout le paddock était soulagé de voir Lewis Hamilton heureux et sourire. Comme au bon vieux temps !

Si Lewis Hamilton était aussi heureux dimanche soir, ce n’était cependant pas seulement en raison de sa performance : mais aussi de la victoire de son remplaçant chez Mercedes F1, Andrea Kimi Antonelli… Un jeune pilote qu’il a souvent conseillé, même après avoir signé à Maranello.

« Je l’ai déjà dit, mais d’énormes félicitations à Kimi, car c’était incroyable d’être là-haut avec lui sur le podium, alors qu’il décrochait sa première pole, et maintenant d’obtenir sa première victoire... C’est vraiment spécial de remporter sa première victoire en Grand Prix, je me souviens de la mienne. Être… »

Kimi Antonelli interrompt alors Lewis Hamilton avec cette statistique étonnante : « J’avais un an, au fait (lors de la première victoire de Lewis). »

« Ha ! Tu es né en 2006, c’est ça ? C’est fou ! » poursuit Lewis Hamilton.

« Donc, c’est incroyable de voir ça. Après tant d’années, et puis le voir percer, voir de jeunes gens talentueux qui le méritent vraiment arriver au sommet, c’est vraiment génial. Donc, félicitations, mon pote. »

Revenons cependant à Lewis Hamilton : mis à part sa victoire en sprint l’an dernier (à Shanghai justement), on ne l’avait jamais vu aussi à l’aise au volant de la Ferrari. Merci le nouveau règlement, un véritable rédempteur pour lui ?

« J’ai commencé ce voyage et ce rêve de passer chez Ferrari et de gagner avec eux… et ce podium a pris plus de temps que je ne l’espérais. Après une année difficile l’an dernier, pouvoir participer au développement avec eux, travailler avec eux au cours de l’année écoulée, m’emplit d’une immense fierté et c’est un tel privilège de faire partie de cette marque. »

« Ils nous ont fourni une voiture vraiment solide. Comme le disait George, nous avons un excellent package, particulièrement dans les virages, il faut juste que nous passions à la vitesse supérieure pour pouvoir les suivre dans les lignes droites. Mais oui, c’est une journée très spéciale, d’autant plus que c’est, je crois, la fête des mères. Ma mère est ici, et oui, ce fut une semaine fantastique. »

Une bataille formidable avec Charles Leclerc… et surtout propre !

En piste à Shanghai, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont illuminé le dimanche de course avec une formidable bataille, multipliant les dépassements et contre-dépassements. Tout en restant propre et en évitant de semer du carbone sur la piste, au grand soulagement de Frédéric Vasseur !

Avec l’ancien règlement, poursuit Lewis Hamilton, ces batailles n’auraient sans doute pas été possibles : voici peut-être un message de Lewis en direction de Max Verstappen…

« Oui, les voitures sont plus faciles à suivre, bien meilleures que les années passées. On peut s’approcher de très près. Il n’y a pas de mauvais sillage où l’on perd trop d’appui. Je pense que ce sont les meilleures luttes en piste que j’aie jamais connues en Formule 1. Bien sûr, ces gars-là nous dépassent à des vitesses folles (il vise les pilotes Mercedes F1), mais pouvoir tous être si proches... C’est génial que nous fassions un bon début de saison en ce moment et j’espère que cela restera ainsi tout au long de l’année. »

« Étant donné qu’ils (Mercedes F1) ont opté pour une direction différente où ils ont plus de puissance, nous devons trouver comment améliorer notre vitesse de pointe en ligne droite. Mais j’espère que c’était une course passionnante à regarder pour vous les gars, car c’était génial dans la voiture. J’avais l’impression de faire du karting, on se dépassait, on se redépassait, et on pouvait vraiment positionner sa voiture de belle manière, même s’il y avait parfois l’épaisseur d’une feuille de papier entre nous, mais nous ne nous sommes pas touchés. Je pense que cela est dû à d’excellents pilotes et au respect mutuel. »

Lewis Hamilton a mis à profit son travail de l’ombre durant l’hiver pour réussir son affrontement avec Charles Leclerc, en gérant notamment l’utilisation des boutons ‘Boost’ et ‘Overtake’...

« Oui, durant les essais hivernaux, je n’ai pas vraiment eu l’occasion de l’expérimenter. C’est vraiment plutôt lors de ces trois courses que nous avons eues, avec la course Sprint, cette course-ci et évidemment Melbourne, qu’il est devenu flagrant, lorsqu’on est entouré de voitures en pleine bataille, de voir à quoi ressemble l’utilisation de la batterie, et quand on a le boost, comment l’utiliser et toutes ces choses-là. Donc, c’est très, très exigeant. »

À quand la victoire pour Lewis Hamilton ?

Maintenant qu’il a obtenu son premier podium avec Ferrari, Lewis Hamilton pense-t-il bientôt pouvoir obtenir sa première victoire avec les Rouges ?

« J’ai vraiment le sentiment de pouvoir dire qu’elle est plus en vue que jamais auparavant. L’année dernière, elle n’aurait pas pu être plus éloignée. Mais Mercedes F1… en rythme de course, je pense qu’ils nous mettent quatre ou cinq dixièmes en ce moment. C’est une étape énorme à franchir, à la fois en termes d’appui aérodynamique, d’efficacité et aussi de puissance. C’est une énorme évolution que nous devons viser. »

« Mais je crois vraiment en tout le monde à Maranello et ce n’est pas un exploit impossible à surmonter. Alors oui, forza Ferrari, nous devons juste continuer à pousser. »

« Je veux dire, je ne ressens pas nécessairement un énorme écart par rapport à ces gars-là – quand le boost est là, quand on est dans cette seconde, ils s’échappent quand même en ligne droite. Donc globalement, il nous en faut juste plus. »

Mentalement, on sent Lewis Hamilton comme totalement remis à zéro, alors qu’il semblait souvent abattu l’an dernier, au bord du découragement total…

« J’ai abordé la saison avec la confiance que j’avais l’habitude d’avoir, et je pense que je m’y suis tenu. Et je dirais qu’en combinaison avec des choses comme ça... c’est la plus grande foule que j’aie jamais vue ici à Shanghai. Quand nous faisions la parade des pilotes, nous sommes montés jusqu’aux virages 11 et 12, et cette tribune était fermée depuis, je crois, près de 20 ans, et c’était incroyable. J’étais tellement choqué de la voir complètement pleine. Je dois donc vraiment dire un immense merci à tous ceux ici à Shanghai qui sont venus soutenir notre sport. »

« Et puis, la Team LH China est incroyable. Ce sont tout simplement les supporters les plus adorables et les plus incroyables. Ma mère a pu le voir ce week-end, ce qui, je pense, était vraiment cool pour elle d’être témoin de la sincérité et de ce soutien incroyable. Donc, ils me portent. »

« Et oui, indéniablement ce résultat... j’ai poussé pour obtenir un podium. C’est la chose la plus difficile, juste obtenir un podium par rapport à beaucoup de moments dans ma carrière, et c’était le plus grand défi de l’obtenir, et j’ai juste dû attendre mon heure. Je pense qu’en abordant la saison, j’ai vraiment cultivé cette attitude mentale très positive et je vais de l’avant avec ça. »

Tout le monde ou presque rêve d’une prochaine victoire de Lewis Hamilton avec Ferrari, mais pourquoi pas viser plus haut ? Et si l’objectif d’un 8e titre était finalement à portée de main cette année ?

« J’ai vraiment l’impression d’être de retour à mon meilleur niveau, tant mentalement que physiquement, oui. Je pense toujours qu’il y a de la marge pour s’améliorer. L’entraînement de cet hiver a été le plus lourd et le plus intense que j’aie jamais eu, et cela va probablement de pair avec le fait de vieillir. Il faut plus de temps pour récupérer. Mais j’ai réussi à rassembler ces nouveaux outils. »

« J’ai un excellent préparateur physique avec qui j’ai travaillé dans le passé, mais nous travaillons ensemble depuis le jour de Noël. Ensuite, le temps passé à l’usine… et j’ai évidemment un nouvel ingénieur, et cela a manifestement été un vrai bon coup de pouce aussi. Un super moral au sein de l’équipe. »

« Et comme je l’ai dit, j’ai simplement décidé le jour de Noël de la façon dont j’allais commencer cette saison. J’ai décidé de ce que j’allais faire mentalement et je vais continuer à peaufiner cela. Je pense qu’il y a encore plus à venir. Je pense que je peux encore extraire plus de performance de cette voiture. Je continue d’apprendre au fur et à mesure, particulièrement avec le déploiement de l’énergie et tout ça. »

On a peine à le mesurer de notre position parfois : mais le travail de « réinitialisation » effectué par Lewis Hamilton cet hiver a été absolument massif. Il ne faut donc pas seulement attribuer son regain de performance à la disparition de l’effet de sol qui lui faisait tant de mal.

« En coulisses, du milieu à la fin de l’année dernière, j’ai creusé avec les ingénieurs et je leur ai parlé des choses que je voulais d’une voiture que je n’avais pas du tout contribué à développer l’année dernière, pour ensuite développer la voiture avec eux cette année et voir qu’ils écoutent et intègrent certaines des choses que j’avais demandées sur la voiture ; je leur suis incroyablement reconnaissant de leur écoute sur cet aspect des choses. Cela vous fait vous sentir plus uni avec tout le monde parce que vous avancez dans la même direction. J’ai donc hâte de retourner à Maranello la semaine prochaine et de voir tout le monde. Oui, on va pousser fort. »