De nouveaux problèmes logistiques, la F1 contrainte d’adapter le couvre-feu à Shanghai

La FIA a procédé à un léger ajustement du couvre-feu imposé aux équipes de Formule 1 avant le Grand Prix de Chine, après que des difficultés logistiques ont retardé l’arrivée des pneus Pirelli sur le circuit de Shanghai.

Habituellement, les équipes doivent respecter le "Restricted Period 1", un couvre-feu imposé la nuit précédant les activités en piste, qui limite strictement la présence du personnel dans les garages.

Mais à Shanghai, l’arrivée tardive du fret transportant les pneus Pirelli a perturbé le programme habituel. Afin de compenser ce retard, la FIA a décidé d’assouplir temporairement cette règle.

Les équipes seront ainsi autorisées à faire travailler jusqu’à six membres de leur personnel pendant le couvre-feu, mais uniquement pour effectuer la préparation des pneumatiques.

Le directeur de course de la F1, Rui Marques, a détaillé la décision dans une communication officielle.

"En raison des difficultés logistiques rencontrées par le fournisseur de pneus, résultant de retards dans l’arrivée du fret et nécessitant notamment de revoir le calendrier du montage prévu mercredi, les concessions suivantes ont été accordées."

"Pour cette compétition uniquement, le Restricted Period 1 sera réduit de six heures pour un maximum de six membres du personnel opérationnel par équipe, dans le seul but de préparer les pneus après leur montage par le fournisseur."

Cette décision intervient pour la deuxième semaine consécutive, la Formule 1 ayant déjà dû adapter ses règles logistiques lors du week-end précédent.

Depuis le début de la saison, plusieurs perturbations dans les déplacements ont affecté le paddock en raison de la situation géopolitique mondiale, qui a entraîné la fermeture de nombreux espaces aériens.

Lors du précédent rendez-vous à Melbourne, ces difficultés avaient déjà contraint la FIA à prendre des mesures exceptionnelles.

Les périodes de couvre-feu Restricted Period 1 et Restricted Period 2 avaient été suspendues le mercredi et le jeudi, plusieurs équipes ayant subi d’importants retards de voyage.

Ferrari et Racing Bulls avaient été les plus durement touchées par ces perturbations. Des membres de leurs équipes se seraient retrouvés bloqués en Italie avant de pouvoir finalement obtenir des vols pour rejoindre l’Australie.

Même si les équipes sont finalement arrivées à temps pour le week-end de course à l’Albert Park, ces retards les ont laissées nettement en retard sur leur programme habituel de préparation.

Face à cette situation exceptionnelle, Rui Marques avait alors décidé de supprimer les couvre-feux prévus en début de week-end.