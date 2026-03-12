Météo F1 - GP de Chine : quelles conditions pour le premier week-end Sprint ?

Les équipes de Formule 1 arrivent à Shanghai avec une certitude rare : la météo ne devrait pas venir perturber le déroulement du week-end, et c’est certainement bienvenu pour le premier week-end Sprint de cette saison 2026 avec de toutes nouvelles monoplaces. Contrairement à ce que le circuit a parfois offert par le passé, le Grand Prix de Chine devrait se disputer sous un ciel majoritairement dégagé et dans des conditions stables du vendredi au dimanche.

La séance d’essais libres prévue vendredi devrait se dérouler sous un large soleil mais avec des conditions relativement fraîches (à voir en détail ci-dessous). Il fera un peu plus chaud pour la Qualification du Sprint F1.

Samedi, les conditions devraient s’améliorer légèrement. La température devrait grimper un peu mais le vent s’intensifier pour le Sprint F1 puis la qualifications pour la course.

La tendance devrait se confirmer dimanche pour le Grand Prix lui-même. Un peu de nuages pourrait apparaître, mais ils ne devraient pas représenter une menace pour la course.

Si la pluie ne devrait pas entrer en jeu, les équipes devront néanmoins composer avec des températures bien plus fraîches que d’habitude. Cela pourrait compliquer la gestion des pneumatiques Pirelli, notamment pour mettre les gommes en température lors des tours de sortie des stands et après les relances.

VENDREDI 13 MARS – ESSAIS LIBRES ET QUALIFICATIONS SPRINT

Conditions : Temps clair et sec, sans précipitations. Températures comprises entre 3 °C le matin et 15 °C en journée, avec une température de piste pouvant atteindre 33 °C. Vent faible à modéré, avec une moyenne de 8,6 km/h et des rafales jusqu’à 28,8 km/h.

Température maximale prévue : 15 °C

Température minimale prévue : 3 °C

Probabilité de pluie : 0 %

SAMEDI 14 MARS – SPRINT ET QUALIFICATIONS

Conditions : Temps clair et calme, avec des températures comprises entre 5 °C le matin et 17 °C en journée. Vent modéré, avec une moyenne de 11,5 km/h et des rafales pouvant atteindre 36 km/h. Aucune précipitation n’est prévue, garantissant des conditions sèches pour la journée.

Température maximale prévue : 17 °C

Température minimale prévue : 5 °C

Probabilité de pluie : 0 %

DIMANCHE 15 MARS – COURSE

Conditions : Temps calme et agréable. Les températures oscilleront entre 8 °C le matin et un maximum de 19 °C en journée, avec des pointes à environ 33 °C sur la piste. Aucun risque de précipitations. Le vent restera généralement faible, avec une moyenne de 9 km/h et des rafales occasionnelles jusqu’à 28,8 km/h. Ces conditions devraient offrir un cadre idéal pour la course.

Température maximale prévue : 19 °C

Température minimale prévue : 8 °C

Probabilité de pluie : 0 %