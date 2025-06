Cowell : Stroll était motivé pour revenir... mais s’est-il trop précipité ?

Andy Cowell, directeur de l’équipe Aston Martin F1, a rencontré la presse à Montréal aujourd’hui et a notamment été questionné sur l’état de santé de Lance Stroll.

Le Canadien va pouvoir reprendre le volant après une opération du poignet, suite à des douleurs qui l’ont empêché de participer à la course à Barcelone.

Cowell n’a toutefois pas voulu trop s’étendre et estime que la confidentialité médicale de Lance Stroll doit être respectée

Lorsqu’on lui a demandé si le problème de Stroll était désormais résolu ou si le Canadien forçait à nouveau pour ne pas manquer sa course à domicile, il a répondu : "Nous devons respecter la confidentialité médicale de chacun dans des situations comme celle-ci."

"Je pense que vous savez que Lance est un pilote déterminé. Il était le plus déçu de ne pas pouvoir piloter dimanche à Barcelone, et il a été le plus déterminé de toute l’équipe à s’assurer d’être présent ce week-end."

Cowell a confirmé que, malgré les mesures d’urgence prévues, comme les pilotes de réserve Felipe Drugovich et Stoffel Vandoorne, tous deux engagés au Mans ce week-end, l’objectif principal était de garantir la participation de Stroll.

Peu après l’intervention, Stroll était dans le simulateur dans le cadre de sa préparation habituelle pour un Grand Prix. Il s’est également rendu au Paul Ricard pour un essai dans une voiture plus ancienne afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de séquelles.

"À chaque situation, on a des plans différents, mais le plan A a été efficace du début à la fin," confirme Cowell.

"Lance est là, il a rencontré une partie de l’équipe de course hier et nous sommes très satisfaits du déroulement des deux dernières semaines. Mais nous avions bien sûr planifié les choses et prévu ce qu’il faut en cas d’imprévus."

"Le dialogue a été très ouvert et j’ai été très impressionné par la façon dont Lance s’est investi."

"Il est allé à l’usine, a travaillé sur les voitures de cette année et de l’année prochaine, a déjeuné avec Adrian [Newey], puis s’est rendu au Paul Ricard, après avoir utilisé le simulateur au préalable. Ces derniers jours ont donc été très chargés."

"Le simulateur a fourni une très bonne représentation de la voiture de cette année, et la voiture qu’il a pilotée au Paul Ricard était plus ancienne, donc moins représentative."

Cowell a également rejeté les suggestions selon lesquelles Aston Martin se serait retrouvée dans une situation difficile à Barcelone, où Stroll a abandonné après les qualifications. S’il l’avait fait avant les derniers essais libres, l’équipe aurait pu faire appel à un remplaçant.

"Nous devons respecter le fait que tous les pilotes sont des athlètes d’élite, ultra-compétitifs. Leur nature compétitive les pousse à vouloir piloter et à participer à la course."

"J’ai une immense admiration pour tous les pilotes, et personne ne veut manquer une course. Mais lorsque, pour des raisons médicales, la situation devient trop difficile, il faut s’arrêter, et c’était le cas à Barcelone samedi."

"Mais restons positifs et regardons vers l’avenir."