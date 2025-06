Le président du GPDA appelle Verstappen à rester calme au Canada

Le président du GPDA, l’association des pilotes de Grand Prix, Alex Wurz, a appelé Max Verstappen à rester vigilant au Canada afin d’éviter une suspension pour la course à domicile de Red Bull en Autriche.

Suite à une collision avec George Russell au Grand Prix d’Espagne, Verstappen a accumulé trois points supplémentaires sur sa super-licence.

Ceci porte son total à 11 au cours des 12 derniers mois, ce qui signifie qu’un seul point supplémentaire le mettrait sur la touche.

Verstappen verra deux points disparaître sur sa licence le 30 juin, juste après le Grand Prix d’Autriche.

L’épreuve de Spielberg marque un événement important pour Red Bull, car il s’agit de sa course à domicile, Verstappen ayant remporté le Grand Prix à quatre reprises par le passé.

Cependant, en cas de problème avec les commissaires ce week-end à Montréal, Verstappen pourrait être contraint de manquer l’épreuve importante de Red Bull.

"Je n’y ai même pas pensé," a déclaré Wurz. "Alors j’espère juste que Montréal sera une course ennuyeuse à cause de Max !"

"Non, sérieusement, je pense qu’il y pense déjà, mais il partira les coudes rentrés si la situation l’exige, mais s’il doit les ressortir, il en assumera les conséquences."

"Néanmoins, Max est un dur à cuire, assez intelligent pour savoir gérer une situation aussi difficile."

"On a tous besoin de Max et on veut le voir à Spielberg !"

Ce week-end marque la 10e manche de la saison, le circuit Gilles Villeneuve accueillant le Grand Prix du Canada. McLaren a remporté sept Grands Prix sur neuf, cependant Wurz a déclaré que les caractéristiques du circuit de Montréal rendent difficile de déterminer qui l’emportera.

"Le Canada est toujours propice aux courses folles. Ils ont leur propre asphalte là-bas. Collant. Complètement différent de tous les autres circuits de F1."

"Il faut être très prudent avec les pronostics, car on ne sait jamais comment les pneus se comporteront sur cette surface."

"En termes d’équilibre des forces entre les quatre meilleures équipes, McLaren, Ferrari, Mercedes et Red Bull Racing, les bouleversements peuvent être nombreux."

Comment Verstappen a-t-il récolté ses 11 points de pénalité ?

— 30 juin 2024 - 2 points - Collision avec Lando Norris lors du GP d’Autriche

— 27 octobre 2024 - 2 points - Envoi de Norris hors de la piste lors du GP de Mexico

— 2 novembre 2024 - 1 point - Conduite trop rapide sous voiture de sécurité virtuelle lors du sprint de São Paulo

— 30 novembre 2024 - 1 point - Conduite excessivement lente et gêne pour George Russell lors des qualifications du GP du Qatar

— 8 décembre 2024 - 2 points - Collision avec Oscar Piastri lors du GP d’Abu Dhabi

— 1er juin 2025 - 3 points - Collision avec George Russell lors du GP d’Espagne

Deux premiers points suite à sa collision avec Norris en Autriche en 2024 expirent donc le 30 juin, mais les deux suivants, après l’incident de Mexico l’an dernier, ne seront pas décomptabilisés avant fin octobre.

Cela signifie que Verstappen, même s’il évite tout point susceptible de déclencher une interdiction au Canada et en Autriche, restera à neuf points pour neuf autres Grands Prix. Un total très dangereux !