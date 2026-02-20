Comment Toyota ’renforce’ Haas F1 en ce début de partenariat

Ryo Hirakawa est le pilote d’essais de Haas F1, et il officie aussi en tant que réserviste même s’il ne sera pas à ce poste tout le temps. Il partagera ce rôle avec Jack Doohan, ce qui lui permettra de disputer la saison 2026 du WEC avec Toyota dans la toute nouvelle TR010.

Mais le Japonais est décidé à aider au maximum l’équipe américaine à préparer la saison de Formule 1 à venir, et il révèle à quel point il doit lui aussi s’adapter au changement, et à quel point cela lui donne du travail.

"Il y a beaucoup de choses à faire, ce sont des règles entièrement nouvelles. Pour un pilote de réserve, c’est difficile d’être prêt, il y a beaucoup de choses à faire et à ne pas faire. Cela fait beaucoup à apprendre" a déclaré Hirakawa.

Interrogé sur ses plans pour la saison à venir, il explique qu’il se tient à disposition de Haas pour faire tout ce que son calendrier en WEC lui permet : "Je veux être pilote de réserve, soutenir l’équipe, et je dois être prêt si quelque chose se produit. Je vais aussi faire des tests TPC, et beaucoup d’autres choses."

Haas est entrée cette année dans une nouvelle dimension avec l’arrivée de Toyota Gazoo Racing comme sponsor titre, ce qui crée des synergies techniques. Hirakawa confirme que cela fait grandir la structure de Formule 1 et lui donne de nouvelles ambitions.

"Oui, je dirais que je vois davantage de monde dans l’équipe cette semaine, je pense que l’équipe se renforce grâce à cela, et on fait aussi des essais TPC, ça implique des gens du WEC et l’équipe se renforce. C’est bon pour tout le monde."