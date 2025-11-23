Mercedes F1 n’avait ’pas le rythme’ pour gagner mais assure au championnat

Mercedes F1 a signé un très bon résultat d’ensemble à Las Vegas avec une deuxième place pour George Russell et une troisième pour Andrea Kimi Antonelli. Avant la double disqualification des pilotes McLaren, ils étaient respectivement troisième et cinquième.

Toto Wolff, le directeur de l’équipe de Brackley, reconnait que le week-end n’a pas été aussi positif que l’année dernière dans la capitale du jeu, mais avant même d’apprendre la sanction pour McLaren, il se félicitait du bilan comptable de son équipe, qui a 40 points d’avance sur Red Bull et 53 sur Ferrari.

"Le chronomètre ne ment jamais, donc le résultat d’aujourd’hui semble juste. Beaucoup nous considéraient comme favoris après notre victoire ici l’année dernière, mais nous savions qu’il serait difficile de réitérer une telle performance 12 mois plus tard" a déclaré Wolff.

"Nous repartons toutefois avec un bon nombre de points pour le championnat, ce qui est toujours notre objectif. George a poussé dès le début des deux relais pour tenter de dépasser Verstappen et prendre la tête."

"Cela a probablement beaucoup sollicité les pneus, ce qui nous a pénalisés plus tard dans le relais. Il y avait un problème avec la direction assistée, et les pneus n’ont pas été bons avec sa voiture, on doit comprendre pourquoi, mais il a dû faire attention pour rester sur le podium."

"Cela, combiné au rythme de la McLaren, lui a rendu impossible de résister à Norris, mais il a fait du bon travail en gérant son rythme jusqu’à la fin et en décrochant le podium. Dans le premier relais il était rapide, on était au niveau pour gagner, mais c’est plus facile d’être en tête avec de l’air propre."

"Kimi, quant à lui, a fait un travail remarquable en remontant depuis la 17e place. On ne peut qu’imaginer ce qu’il aurait pu faire aujourd’hui s’il était parti plus en avant. Quoi qu’il en soit, c’est une nouvelle bonne performance qui s’ajoute à plusieurs week-ends solides qu’il a enchaînés récemment."

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste, reconnait que le rythme de la W16 n’était pas suffisant face à la Red Bull et à la McLaren, en particulier avec le gros rythme affiché par Max Verstappen et Lando Norris.

"George n’avait pas tout à fait le rythme nécessaire pour rivaliser avec Verstappen ou Norris ; ses pneus ont commencé à s’user plus tôt dans le premier relais et, à partir de ce moment-là, il s’agissait plutôt de garantir le podium" note Shovlin.

"Il gérait ses pneus, mais malgré cela, il a souffert d’un certain grainage. Cependant, lorsqu’il a accéléré dans les deux derniers tours, les pneus et le rythme se sont améliorés. Nous allons analyser les données pour comprendre si nous avons en fait aggravé la situation en gérant autant les pneus."

Comme Wolff, il salue la remontée d’Antonelli depuis la 17e place de grille : "Kimi a fait une excellente course compte tenu de sa position de départ. Nous savions que partir avec des pneus tendres et s’arrêter tôt était risqué, mais si les pneus durs tenaient jusqu’à l’arrivée, c’était notre meilleure chance de lui faire marquer de bons points."

"Nous avons saisi l’occasion offerte par la voiture de sécurité virtuelle précoce et, à partir de là, il a brillamment conduit pour garder ses pneus en bon état, tout en effectuant quelques dépassements décisifs. Il y a clairement des domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer après ce week-end.

"Nous avions le potentiel pour nous qualifier mieux, et nous devons comprendre pourquoi George a souffert d’une dégradation plus importante que Kimi, mais dans l’ensemble, ce fut une bonne remontée et un gain de points utile dans notre lutte pour la deuxième place du championnat."