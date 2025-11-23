Les deux pilotes Alpine F1 ont tout perdu ’dès les premiers mètres’ à Las Vegas

Pierre Gasly espérait mieux du Grand Prix de Las Vegas après s’être qualifié dans le top 10. Malheureusement, le pilote Alpine F1 a été un dommage collatéral de l’erreur de Gabriel Bortoleto, qui a envoyé Lance Stroll en tête-à-queue dans son A525.

Après cet accrochage, le Français était relégué en fond de classement avec une voiture endommagée, ce qui ne lui a pas permis de faire mieux qu’une 15e place sous le drapeau à damier, devenue 13e place après la disqualification des McLaren.

"Notre course s’est jouée dès les premiers mètres et c’est dommage de ne pas avoir pu montrer notre potentiel aujourd’hui. Gabriel a été beaucoup trop optimiste à l’entrée du premier virage. Il a percuté Lance, qui m’a ensuite touché et envoyé en tête-à-queue" raconte Gasly.

"Cela a arraché une partie du diffuseur et du plancher. J’ai perdu entre 10 et 15 points d’aéro, soit quatre ou cinq dixièmes par tour. C’était donc une soirée compliquée et je suis déçu pour toute l’équipe, car je me sentais bien au volant tout au long du week-end."

"J’aurais aimé voir ce que nous pouvions faire. Nous étions performants aussi bien sur le sec que sous la pluie et j’étais motivé à l’idée de pouvoir être dans le match. Je suis convaincu que nous aurions pu nous battre pour les points."

"Nous nous concentrons maintenant sur le Qatar, où les conditions seront complètement différentes. Il reste deux courses et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes jusqu’au bout."

Interrogé par Canal+ sur la gestion de la fatigue, alors que les équipes vont parcourir 12 000 kilomètres pour se rendre de Las Vegas à Losail, au Qatar, le Français admet ne pas être serein.

"J’ai horreur de l’avion donc ce n’est pas très simple avec mon métier, mais j’ai un plan et on a un staff qui nous aide. La réalité c’est qu’il y a peu de sommeil et qu’on est très fatigués. On essaie de faire au mieux pour se reposer mais ce sont trois semaines compliquées."

Franco Colapinto a lui aussi subi un accrochage au départ, et il n’a pas pu faire mieux que disputer la course en fond de peloton avec des dégâts sur l’arrière de sa voiture, exactement comme son équipier.

"Ce n’est pas le résultat que nous espérions aujourd’hui. Un contact par l’arrière a endommagé la voiture dès le départ et nous a fait perdre de l’appui toute la course. J’ai pris un envol relativement propre et j’ai essayé d’éviter le chaos du premier virage, mais j’ai été percuté par Alex [Albon]" note l’Argentin.

"J’ai ressenti un léger contact, mais le fond plat et le diffuseur ont été fortement touchés. Difficile de dire si c’est dû aux dégâts, mais la monoplace semblait bien moins bonne que lors des séances précédentes. L’équilibre n’était pas au rendez-vous et nous manquions d’adhérence, avec un train arrière qui glissait beaucoup."

"C’est dommage, car nous voulons toujours faire de notre mieux, mais on ne peut pas tout contrôler en course. Nous devons rapidement tourner la page et tenter de finir la saison sur une note positive lors des deux dernières courses au Qatar et à Abu Dhabi."

Flavio Briatore déplore la malchance de son duo à Las Vegas : "Aujourd’hui, nos deux pilotes, sans qu’ils y soient pour rien, ont été piégés lors d’un départ chaotique qui a endommagé l’arrière de nos deux voitures."

"La course de Pierre a été complètement ruinée par une manœuvre trop optimiste d’un concurrent au premier virage, et les dégâts ont provoqué une importante perte d’appuis aérodynamiques. Franco a également été touché, compliquant toute la course de l’équipe, et nous terminons finalement loin des points."

"Bien que ce circuit impose un défi unique avec ses conditions spécifiques, nous prenons désormais la direction du Qatar, une piste avec de nombreux virages rapides, ce qui pourrait mieux convenir à notre monoplace que les rendez-vous précédents."