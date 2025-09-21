’Coincés’ dans le peloton, les pilotes Haas F1 n’ont rien pu faire

Oliver Bearman a terminé 13e du Grand Prix d’Azerbaïdjan après un départ en 15e position, et il regrette de ne pas avoir pu remonter davantage. Le pilote Haas F1 a malheureusement mal géré une relance, ce qui l’a éloigné de la zone des points.

"Ce fut une bonne course dans l’ensemble, car nous avons réussi à remonter et nous avions un bon rythme. Je suis parti en 15e position, mais j’ai perdu quelques places au début lors du redémarrage derrière la voiture de sécurité" a déclaré le Britannique.

"Après cela, je me suis retrouvé coincé derrière d’autres voitures pendant la première partie de la course et j’ai dû me contenter de limiter les dégâts. La voiture était rapide, mais nous n’avons rien pu faire."

Esteban Ocon s’est élancé du fond de grille et il reconnait que les choses étaient mal engagées, surtout après un contact avec Nico Hülkenberg. La stratégie qui a suivi était une tentative désespérée qui n’a pas fonctionné.

"Un week-end globalement difficile, il y a eu pas mal de problèmes hier sur les freins, puis la disqualification. Le départ était bon malgré la touchette avec Nico. Heureusement pour nous il n’y a pas eu de dégâts, les roues se sont touchées donc ce n’était pas grave" détaille le Français à Canal+.

"Sur la stratégie, c’était un peu confus ce qu’on a fait. C’est sûr que ça peut payer, mais ça ne l’a pas fait, et aujourd’hui c’était difficile de garder les pneus autant de tours. Je pense qu’on aurait pu faire différemment, ça ne nous aurait pas donné de points, et au global il y a des choses à revoir et qu’on peut mieux faire."

L’important pour Ocon est de voir des progrès constants : "Pas mal de choses, on avance chaque week-end, on comprend de nouvelles choses. On a gommé des problèmes de Monza mais on en a eu d’autres, donc j’espère qu’on arrivera à tout gommer qu’on arrivera à Singapour sans problèmes."